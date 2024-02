Una storia di tappezzeria lunga 50 anni

Una targa per i 50 anni di attività ad Alfonso Balestri, titolate dell’omonima ditta individuale di tappezzeria, con sede a Pavullo, da sempre associata Lapam Confartigianato. Gliel’ha conferita Lapam Confartigianato, associazione alla quale è sempre stato iscritto. La consegna è avvenuta nei giorni scorsi per mano di Romana Pollacci, responsabile dell’area del Frignano dell’associazione di categoria. "Come associazione – ha detto Pollacci - siamo entusiasti e orgogliosi quando una nostra impresa associata raggiunge traguardi così importanti, perché significa che il lavoro di sinergia tra l’attività e l’associazione ha funzionato ed è stato in grado di costruire qualcosa di duraturo nel tempo". Alfonso Balestri ha espresso soddisfazione per il riconoscimento. "Rappresenta una modalità – ha detto - per mettere nuovamente in luce quei mestieri, come il mio, che stanno lentamente scomparendo. Vedere riconosciuto il proprio lavoro da un’associazione di categoria come Lapam può invitare i giovani a incuriosirsi e ad avvicinarsi a questo mondo che può regalare grandi gioie".

w.b.