Una storia lunga 30 anni

Boni

E la fine non si intravede nemmeno ora. Una giungla. Oggi la baruffa è ripresa violenta col Pd modenese che frena spinto dalla sinistra ambientalista. Ma al di là di queste scazzottate viste già mille volte un cittadino normale si chiede come sia possibile che siano trascorsi inutilmente decenni per finire nel nulla attuale. Un’opera fondamentale è ancora al palo mentre il mondo ha risolto guerre in corso, se ne sono aperte altre, si è fatta la stazione spaziale, la sonda è arrivata su Marte, l’Italia viaggia sull’alta velocità, le auto sono diventate elettriche. I giapponesi non sanno cos’ è la Bretella e se lo sanno pensano ad un attrezzo che sostiene i pantaloni, ma se gli raccontate questa storia vi prendono per pazzi e si rischia che chiamino il 118. Eppure è così fra costi lievitati in modo esponenziale e un monopoli di progetti e rimpalli che hanno coinvolto il Cipe, l’Anas, i Beni culturali, la società di gestione dell’A22, i consigli comunali di Modena e Sassuolo, la Regione, maxi associazioni di imprese pronte con operai e cemento. Eh già, siamo ancora qua. L’Europa ci guarda e sorride, o forse piange. Inutile cercare colpe in una giungla dove non si capisce più nulla. Certo è che questo sistema che avviluppa a veti incrociati politica ed enti amministrativi e paralizza un’opera del genere, così come è concepito non funziona, è scandaloso.