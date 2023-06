Una svolta attesa da 42 anni

Barbara Manicardi

Saranno le nuove tecnologie – forse – a dare una risposta a uno dei grandi misteri di Modena: l’omicidio del professor Giorgio Montanari, freddato a colpi di pistola davanti al Policlinico, alla fine di una giornata lavorativa come tante altre. Allora, 42 anni fa, (era l’8 gennaio 1981), non c’erano tante telecamere e non c’erano le metodologie scientifiche di oggi. Allora, 42 anni fa, c’erano il fiuto degli investigatori e la capacità dei ’segugi di razza’ di collegare gli eventi per arrivare a un movente. Ma nel caso di Montanari non è bastato: pochi elementi e troppo confusi. Oggi – forse – si arriverà a una verità, come la vedova chiede da anni.