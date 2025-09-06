Una targa in ricordo di don Elio. Il sacerdote che presto sarà Beato

Inaugurata sulla facciata del Municipio di Pievepelago una targa a ricordo del primo luogo di prigionia di don Elio Monari, presbitero e partigiano, ucciso a 31 anni, medaglia d’oro al valor militare alla memoria. Comune e parrocchia lo hanno voluto ricordare nell’80° anniversario della fine della II Guerra Mondiale, con l’intervento del sindaco Corrado Ferroni, di don Stefano Violi (parroco di S.Giovanni Bosco a Modena), e del parroco di Pievepelago don Marek Kolbuch. Era presente il nipote di don Elio, Emanuele Monari, di casa a S.Annapelago. Don Violi ha confermato che è in corso il processo di Beatificazione di don Elio, che santificherebbe anche la sua dolorosa presenza a Pievepelago.

L’eroico sacerdote, nativo di Spilamberto, fu cappellano partigiano nella Brigata Italia a Montefiorino e catturato dai nazisti mentre dava l’estrema unzione ad un moribondo. Legato col fil spinato fu portato dapprima in prigione a Pievepelago, poi a Villa Triste di Firenze dove fu torturato e ucciso il 16 luglio 1944. Stasera, alle 20 Messa nella chiesa mariana di Modino e processione alla luce dei tradizionali e caratteristici falò circostanti, con concerto della banda di Montefiorino. Domenica Messa solenne alle 11.15.

Lo scorso giugno la Chiesa di Modena ha iniziato la fase diocesana per la beatificazione di don Elio Monari. Il parroco di San Giovanni Bosco e vicario episcopale, Stefano Violi ricorda così don Monari: "Don Elio ha profetizzato la nascita di un oratorio, la Città dei Ragazzi, in seguito costruito dal suo amico don Mario Rocchi. A soli trent’anni, mentre correva per portare conforto religioso a un moribondo, i nazisti lo fermarono, lo legarono con filo spinato, lo trascinarono a Villa Triste e lo uccisero. Don Elio è morto lontano da Modena, ed è bello che oggi possa simbolicamente fare ritorno nella sua città, portando con sé il suo prezioso insegnamento. Don Monari, inoltre, fu uno dei fondatori del ‘Modena Underground Movement’, un’organizzazione clandestina e internazionale che riuscì a liberare centinaia di prigionieri di guerra alleati, ebrei e perseguitati. Le sue intuizioni hanno ancora molto da dire alla città".

g.p.