Una targa in Usa per ricordare. Primo Bartolini

Nei giorni scorsi una delegazione di Fanano, guidata dal sindaco Stefano Muzzarelli, si è recata a Nashville negli Usa su invito dal sindaco O’Connel per celebrare il concittadino cav. Primo Bartolini, tramite l’apposizione di una targa in sua memoria nel pieno centro città.

"Primo Bartolini - racconta il sindaco - nel 1907 è partito da Fanano alla volta degli Usa dove si è costruito una casa e dove ha trovato lavoro come insegnante presso vari istituti, è stato un poeta con oltre 200 poesie realizzate e ha fondato assieme ad altre persone di "visione" il conservatorio musicale. È inoltre considerato un patriota in quanto è stato il primo immigrato ad arruolarsi nell’esercito Americano come volontario nella prima guerra mondiale. C’è ancora molto altro su Primo e la sua storia verrà raccontata in un libro di prossima uscita.

È stata una esperienza incredibile - aggiunge Stefano Muzzarelli- in quanto alla cerimonia, oltre alla presenza della vicesindaca di Nashville Henderson ed anche del console del Tennesse Cristopher Caputo, c’era la famiglia di Primo Bartolini ancora presente negli Usa e anche proveniente dall’Italia. Questo momento - conclude Muzzarelli - dovrà rappresentare un inizio di una collaborazione e un gemellaggio tra le nostre comunità per scambi culturali e di studio".

g.p.