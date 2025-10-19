Bfc, trasferte decisive

CronacaUna targa in Usa per ricordare. Primo Bartolini
19 ott 2025
GIULIANO PASQUESI
Cronaca
Una targa in Usa per ricordare. Primo Bartolini

Fanano, emigrato in America nel 1907, si arruolò nell’esercito statunitense.

Il sindaco Muzzarelli alla celebrazione

Il sindaco Muzzarelli alla celebrazione

Nei giorni scorsi una delegazione di Fanano, guidata dal sindaco Stefano Muzzarelli, si è recata a Nashville negli Usa su invito dal sindaco O’Connel per celebrare il concittadino cav. Primo Bartolini, tramite l’apposizione di una targa in sua memoria nel pieno centro città.

"Primo Bartolini - racconta il sindaco - nel 1907 è partito da Fanano alla volta degli Usa dove si è costruito una casa e dove ha trovato lavoro come insegnante presso vari istituti, è stato un poeta con oltre 200 poesie realizzate e ha fondato assieme ad altre persone di "visione" il conservatorio musicale. È inoltre considerato un patriota in quanto è stato il primo immigrato ad arruolarsi nell’esercito Americano come volontario nella prima guerra mondiale. C’è ancora molto altro su Primo e la sua storia verrà raccontata in un libro di prossima uscita.

È stata una esperienza incredibile - aggiunge Stefano Muzzarelli- in quanto alla cerimonia, oltre alla presenza della vicesindaca di Nashville Henderson ed anche del console del Tennesse Cristopher Caputo, c’era la famiglia di Primo Bartolini ancora presente negli Usa e anche proveniente dall’Italia. Questo momento - conclude Muzzarelli - dovrà rappresentare un inizio di una collaborazione e un gemellaggio tra le nostre comunità per scambi culturali e di studio".

g.p.

