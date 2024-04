Una targa ricorda il parroco ucciso: "Le vittime vincono nei nostri cuori"

Domenica Montalto ha ricordato il parroco don Giuseppe Preci con lo scoprimento di una targa posta nella piazzetta a lui dedicata, che si trova di fronte alla chiesa parrocchiale. È stata benedetta dall’arcivescovo di Modena – Nonantola don Erio Castellucci, che ha anche presieduto la santa messa assistito dal parroco don Bruno Caffagni e dai diaconi Luigi Bertarini e Pierluigi Masetti, animata dal Coro di Montese Voci d’Appennino. Don Giuseppe Preci, "martire silenzioso e modesto travolto dalle atrocità della guerra", nato in questa frazione di Montese il 4 gennaio del 1882, fu ucciso nella notte tra il 23 e 24 maggio 1945 con alcuni colpi di pistola alla nuca. Due uomini del luogo lo convinsero a uscire di casa con l’inganno, dicendogli di un parrocchiano moribondo al quale portare i conforti religiosi. Fu riluttante ad assecondare la richiesta, ma accettò nonostante le suppliche della domestica a non andare. A lei fu concesso di accompagnarlo. Poche centinaia di metri e il sinistro rumore di colpi d’arma da fuoco ruppe il silenzio del piccolo paese. Lei assistette all’assassinio e fu risparmiata. I due sicari, condannati nel 1951 a 18 anni di reclusione, un anno dopo furono amnistiati. Non è mai stato chiarito il movente di questo delitto. Luigi Bertarini, nel suo libro ‘Montalto, paese mio’ scrive che "venne tirata in ballo una diatriba tra due parrocchiani per l’assegnazione di una eredità, con l’accusa di aver favorito un contendente con un matrimonio che non avrebbe dovuto essere celebrato". Poi, in paese circolava l’ipotesi che i partigiani avessero deciso di eliminare il sacerdote per vendicarsi della cattura di un partigiano avvenuta, secondo loro, con la complicità del prete. Il ricercatore Enrico Marchetti afferma che "durante la guerra don Preci aveva sempre cercato di aiutare la popolazione e di tenere unita la sua parrocchia, mantenendo una posizione di saggio, seppur difficile, equilibrio tra le parti. In paese – aggiunge – molte persone ritengono tuttora che l’assassinio non fu solo un delitto politico, ma che in realtà qualcuno a Montalto riuscì a strumentalizzare prontamente la situazione a difesa di forti interessi patrimoniali privati, mai sufficientemente chiariti". Domenica, all’omelia, l’arcivescovo Castellucci ha ricordato don Giuseppe Preci, "una delle vittime della violenza mentre svolgeva il proprio ministero. Credo sia significativo celebrarlo – ha detto –. Noi non celebriamo mai gli assassini, anzi cerchiamo di dimenticarci il loro nome. E se ci ricordiamo i dittatori della storia non è per benedirli, è per prenderne le distanze, per parlarne male. Quelli che hanno vinto, perché gli uccisori vincono, i dittatori vincono, in realtà sono quelli che perdono. Vincono le vittime, anche se sul momento soccombono, perché le vittime sono nel cuore di Dio e nel cuore di chi ha voluto loro bene, di chi li ricorda, di chi li celebra. Mentre gli assassini vengono eliminati dalla memoria". Il sindaco di Montese Matteo Deluca, il suo vice Daniele Berti, l’assessore Erminio Bernardi e il comandante della stazione dei Carabinieri Mario Murgo hanno presenziato alla santa messa e allo scoprimento della targa proposta dal Circolo Amici di Montalto, con presidente Carla Dall’Olio.

Walter Bellisi