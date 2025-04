Una tartaruga alligatore trovata a Casinalbo, è pericolosa per l’incolumità pubblica

Modena, 22 aprile 2025 – A Casinalbo, frazione di Formigine, grazie all’avvistamento di un passante è stato recuperato un esemplare di tartaruga alligatore (o azzannatrice), ritenuto pericoloso per l’incolumità pubblica.

Operazioni di recupero e indagini

L’uomo ha subito telefonato al centro fauna il Pettirosso, che a sua volta ha inviato una segnalazione ai carabinieri del Cites, che ora indagano.

Si tratta di una Chelydra serpentina oltre 50 centimetri.

Sono in corso indagini per cercare di risalire al responsabile dell’abbandono ed al momento l’esemplare è stato temporaneamente affidato in custodia al centro il Pettirosso.

Ipotesi sull'abbandono

La sua presenza nel luogo di rinvenimento è da imputarsi, con ogni probabilità, ad un abbandono da parte di chi l'aveva illecitamente acquisita, perché divenuta di grandi dimensioni e particolarmente aggressiva.

I carabinieri fanno sapere che chi ha abbandonato la tartaruga, magari disaffezionato oppure spaventato all’aggressività, rischia una sanzione penale che prevede l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda da 15 mila fino a 300 mila euro, oltre alla pena prevista dal codice penale per l’abbandono di animale.

La tartaruga azzannatrice: da dove viene e caratteristiche

La tartaruga azzannatrice (Chelydra serpentina) è una grande tartaruga acquatica originaria del Nord America, famosa per la velocità e la potenza del suo morso.

La specie e il divieto

La detenzione di questa specie da parte dei privati è vietata in Italia, nonostante ciò viene comunque acquistata e sono frequenti, successivamente, gli abbandoni.