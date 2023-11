"Una torta per ricordare l’artista Jonny"

La torta Raimondo Montecuccoli a ricordo di Giorgio Sebastiano Giusti, conosciuto da tutti come Jonny, artista di Pavullo scomparso a 76 anni lo scorso 5 settembre. "Un dolce fantastico dedicato al più grande pavullese di sempre, nello scrigno dipinto da Jonny, amico indimenticabile", ha affermato l’ideatore Valter Tagliazucchi, titolare della nota pasticceria Il Giamberlano di Pavullo. È contenuta in una confezione con sul fronte un quadro opera di Giusti, che mostra in primo piano l’effige del generale Raimondo Montecuccoli, alle sue spalle il castello di Montecuccolo e un grande gufo, rapace che non manca mai nelle opere di Jonny. Sul retro è descritta la storia del generalissimo Raimondo seguita da un pensiero per l’artista: "Questo quadro di Giorgio Sebastiano Giusti è uno dei ricordi più belli che mi lega a un grande uomo, amico, pittore e musicista fra i più grandi che abbia mai incontrato. Ha arricchito con colori, musica e bellezza chi ha incontrato".

Valter Tagliazucchi, verichese, e Jonny erano molto amici. Ad entrambi piaceva cantare. "Jonny – racconta Tagliazucchi – faceva parte dei Lepljoma che è l’anagramma di Lele, Plizo, Jonny e Mauro. Mi piaceva il loro repertorio. Con il coro di Verica cantavamo alcune canzoni scritte da lui. Poi, tutti e due eravamo fumatori di pipa, andavo a trovare nel suo studio, ci incontravamo in paese. Era una persona gradevole, buona, cordiale, aperta". In occasione della venuta a Verica di una delegazione di emigranti del luogo in Cile, Jonny dipinse un quadro commemorativo. "Io gliene feci fare uno grande sull’emigrazione che ho in casa e poi altri, esposto in pasticceria".

