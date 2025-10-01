"Una Valsa giovane, ci vorrà pazienza"

Buon cibo a casa Giusti, dove Modena Volley si è ritrovata ieri sera, ma anche tante riflessioni sul futuro che sta per cominciare di Modena Volley. In prima linea Alberto Casadei, direttore sportivo che non si è sottratto alle domande sulla nuova stagione, sui nuovi giocatori in rosa, sulle prospettive e soprattutto sulle speranze di una Valsa Group che a cercherà presto di capire quanto vale e dove e come potrà migliorarsi. "Come sempre all’inizio le sensazioni sono di entusiasmo e curiosità" attacca Casadei, cui mancano soltanto due membri della rosa, i campioni del mondo Anzani e Porro, per vedere la squadra al completo.

Quindi sensazioni positive? "Beh sì, c’è grande voglia di capire dove possiamo arrivare dopo il grande lavoro svolto in questi mesi. È bello vedere gli arrivi, è bello vedere i nuovi inizi, percepire il grande entusiasmo dei nuovi ragazzi che si allenano al PalaPanini".

C’è l’orgoglio di vestire questa maglia insomma?

"Sì, lo vediamo nei giovani che mettono piede per la prima volta nel nostro palasport".

L’ultima amichevole però non è andata benissimo...

"No a Civitanova non abbiamo giocato bene, però l’atteggiamento successivo in allenamento è stato ottimo. Sarà un percorso lungo".

Nel quale cosa cercherete?

"Cercheremo con pazienza la crescita dei rgiovani, soprattutto quelli che per la prima volta affrontano la SuperLega. Ci saranno difficoltà, ma ci saranno anche soddisfazioni, dovremo essere lucidi nell’accompagnarli nel cammino".

C’è poi l’aspetto mentale su cui lavorare?

"Sicuramente, l’emozione di giocare qui è un’arma a doppio taglio, il ghiaccio va rotto il prima possibile. Già il Trofeo Parenti che si giocherà nel weekend al PalaPanini può essere un buon test per abituarsi all’atmosfera di Modena, spero ci sia tanta gente per creare entusiasmo".

Intanto avrete l’orgoglio di accogliere due campioni del mondo, Anzani e Porro

"Abbiamo vissuto un’estate magica per quanto riguarda sia il volley femminile che il volley maschile. La gioia è stata immensa soprattutto per una cosa: l’ultimo punto segnato di Anzani, abbiamo vissuto insieme a lui il dolore di non aver potuto partecipare alle Olimpiadi. Personalmente mi ha toccato molto quell’ultimo punto, sapevo che Giannelli l’avrebbe dato a lui. Un gruppo che ha fatto un percorso straordinario in estate, sarà bellissimo riabbracciare tutti. Abbiamo già accolto Sanguinetti e si vede che anche lui in estate è cresciuto".

Alessandro Trebbi