Una vetrina per giovani poeti tra liriche e dialoghi con gli artisti

Una vetrina per giovani poeti modenesi che hanno qualcosa da dire e che lo dicono in modo originale. È con questa motivazione che nasce "Case d’altri. Le parole e la città", l’evento in programma nei pomeriggi di domani e domenica 12 presso Euphonìa, l’associazione culturale che gestisce una scuola di musica in via Staffette Partigiane 9, al quartiere Sacca. La rassegna propone sei incontri dedicati alla poesia in differenti declinazioni. "Ci incuriosisce quella che chiamiamo ‘l’officina’ dei poeti partecipanti – spiegano Mariadonata Villa e Marco Bini (foto a sinistra), curatore delle due giorni –. Le letture, conversazioni e performance sono accompagnate dal dialogo con gli artisti, perché per noi le parole hanno una funzione comunitaria e servono per unire, anziché dividere". Si partirà quindi domani alle 16 con Giorgio Casali, Fabio Chierici (foto a destra), Luca Ispani e Mariadonata Villa, e la conduzione di Marco Bini. A seguire, Bianca Battilocchi e Gabriele Poli, che precederanno Francesco Malavasi e Francesco Tremazzi del collettivo Modena City Rimers. L’evento riprenderà domenica 12 novembre, sempre dalle 16, con Marco Bini, Federico Carrera, Stefano Serri e Laura Solieri, e la conduzione di Mariadonata Villa. A seguire, la poetessa bolognese Francesca Serragnoli dialogherà con Marco Bini. Chiuderà Adriano Zanni, le cui fotografie saranno esposte durante la due giorni della poesia.

