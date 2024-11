Una via intitolata a Erio Linari: "Ha guadagnato l’affetto di tutti" Il consiglio comunale di Savignano ha votato all'unanimità per dedicare una via all'ex vicesindaco Erio Linari, politico e macellaio molto amato. La proposta ha ricevuto sostegno trasversale per onorare la sua figura e il suo contributo alla comunità.