Una vignolese a Temptation Island

Ci sarà anche una ragazza vignolese che prenderà parte a Temptation Island 2025, il reality show che andrà in onda dal 3 luglio prossimo su Canale 5. Si tratta di Lucia Ilardo, 27 anni, che da un paio d’anni ha una relazione a distanza con il fidanzato Rosario, il quale vive a Milano. "Vivo questo amore a distanza dove io sarei pronta per una convivenza. Rosario, però, di fronte a questa richiesta tergiversa, non si sente pronto e vorrebbe più tempo per se stesso", ha raccontato Lucia nel video di presentazione della coppia. "Ho accettato di partecipare a "Temptation Island" perché credo che la convivenza sia un passaggio molto importante per una relazione e penso debba essere una libera scelta e non un obbligo", ha commentato il ragazzo nel medesimo video. Poi Lucia ha concluso: "Alla fine di questa esperienza o usciamo insieme, convinti entrambi di una convivenza, oppure ci lasciamo definitivamente". Questo reality dei sentimenti sarà condotto da Filippo Bisciglia e, stando alle dichiarazioni pubbliche della coppia, vedrà appunto Lucia e Rosario a un bivio. Presto, chi vorrà potrà sapere se resteranno insieme continuando il loro rapporto a distanza o se sceglieranno invece di dirsi addio.

m. ped.