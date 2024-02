Una zampata di Malo spinge il Terre di Castelli

Una zampata di Malo ha permesso mercoledì sera al Terre di Castelli di sbancare Gaggio battendo 1-0 il faro e di tornare a-7 dalla capolista Cittadella. "Una gara giocata col piglio giusto – spiega il vice presidente Alessandro Luppi – su un campo in cui, Cittadella a parte, tante squadre blasonate avevano perso punti. Nel primo tempo ci sono state poche occasioni, poi la giocata di Malo ha fatto la differenza e abbiamo con trollato bene, sfiorando più volte il raddoppio. Un successo meritato". Intanto sono ufficiali le due date degli ottavi nazionali di Coppa col Terranuova Traiana: andata mercoledì 14 alle 15 in Toscana (mancherà Stanco squalificato) e ritorno il 28 a Castelvetro sempre alle 15. In caso di passaggio nei quarti ci sarà la vincente fra i perugini dell’Atletico Bmg di Massa Martana e gli anconetani dell’Osimana.