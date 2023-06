Un’altra bomba d’acqua e smottamenti Strade invase da fiumi di fango e detriti

Il maltempo ha infierito di nuovo sulla nostra montagna. Ieri pomeriggio, pioggia torrenziale, a tratti violenta, in buona parte dell’Appennino e, a Zocca, una bomba d’acqua ha sommato altri problemi a quelli già esistenti sulla viabilità. "Abbiamo registrato diverse criticità legate ad allagamenti, principalmente nelle frazioni di Montetortore e Rosola – spiega il sindaco Federico Ropa –. Ho immediatamente attivato il Centro Operativo Comunale, chiamato il personale reperibile e fatto rientrare in straordinario quello del servizio manutenzioni. Hanno monitorato la situazione anche i carabinieri, la polizia locale, la Protezione civile e i vigili del fuoco". Nel territorio di Zocca è stata chiusa via Rosola, tra Zocca e Semelano di Montese, all’altezza del ponte crollato anni fa, a causa della tracimazione del fosso a monte della strada. Sono intervenuti i vigili del fuoco per un primo intervento, mentre gli operai comunali e un’impresa attivata dalla Protezione civile sono stati impegnati per la messa in sicurezza. La situazione più pesante è in località Lame, nell’area artigianale a ridosso della strada statale 623 del Passo Brasa, dove – dice il sindaco – "si sono verificati allagamenti lungo tutta l’arteria, principalmente a valle. A causa delle forti piogge, fango e detriti hanno invaso strade, fossi e scoline. Allagati scantinati, garage e capannoni di alcune aziende. Sul posto i carabinieri, la polizia locale e operai comunali attivi con mezzi pesanti per la pulizia delle strade. Problematiche anche in via Ragazzi del ’99 e all’incrocio con via Mavore, a causa della discesa di acqua e fango a valle della sede viaria. Anche qui, gli operai sono stati impegnati per ripulire la strada, comunque transitabile. E a farne le spese anche ieri è stata la SS623, a Casa San Luca, dove erano appena stati ultimati i lavori di consolidamento della sede viaria. "Circa 30 metri cubi di terra – spiega Ropa – hanno invaso la carreggiata. Sul posto addetti Anas. Su quest’arteria si è verificato anche un lieve smottamento in località Lame e situazioni critiche in via San Rocco, località Spinedola, in fondo a via Dragodena e in via Fontanelle a Montetortore". Il maltempo di ieri, con una ventina di interventi dei vigili del fuoco, ha fatto danni anche in altri comuni, soprattutto a Zocca, Montese e Sestola. A Prignano ha causato allagamenti sulla provinciale 24, e disagi sono stati segnalati sulla 23 a La Volta di Saltino.

E ancora sulla provinciale 30 nella zona di Castellaro di Sestola e sulla 31 di Acquaria in prossimità del ponte sul torrente Scoltenna tra Montecreto e Lama e in località Piandelavalle.

Intervenuti i tecnici della Provincia; dalle ultime stime dei danni all’intera rete viaria, il costo del primo ripristino ammonta a oltre 11 milioni di euro con 20 frane e dissesti in Appennino.

Walter Bellisi