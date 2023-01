Un’altra mensa scolastica grazie ai fondi Pnrr

Diventano cinque le mense scolastiche del Comune di Modena finanziate con il Pnrr, il Piano nazionale ripresa e resilienza. Alle quattro ammesse a finanziamento dal ministero dell’Istruzione la scorsa estate, infatti, si aggiunge ora anche quelle delle primarie Rodari, con un contributo di 750 mila euro che porta quindi la cifra complessiva per le cinque strutture a superare i tre milioni e 500 mila euro.

Nel frattempo, è stata avviata, con l’approvazione in dicembre del progetto definitivo, la procedura per la realizzazione della mensa di Sant’Agnese per un costo complessivo di un milione e 355 mila euro (con 750 mila euro di finanziamenti Pnrr integrati da risorse comunali), i lavori prenderanno il via entro l’estate e si concluderanno in circa un anno e mezzo. L’appalto integrato verrà assegnato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, cioè valutando anche la qualità tecnica oltre al prezzo.

La mensa verrà realizzata in un’area di 375 metri nell’ambito del cortile, con una sala refezione di 290 metri quadri per 140 posti. È stata una modalità costruttiva a serra, con strutture portanti in legno lamellare a vista e volte modulari a definire la spazialità organica dell’architettura interna. Sono previste ampie vetrate, con porte finestre, e illuminazione a Led.