Un’altra scuola in Africa grazie alle donazioni

Non si ferma l’attività di "Missione Sierra Leone odv", l’organizzazione di volontariato fondata dallo spilambertese Oreste Germano Miani, che da 28 anni opera in questo Paese dell’Africa occidentale, dove ancora gran parte della popolazione vive in condizioni di estrema povertà. A fare il punto sui nuovi progetti, che riguardano da vicino anche tanti cittadini dell’Unione Terre di Castelli perché molti benefattori sono proprio di questa zona, è lo stesso Oreste Germano Miani, che spiega: "Dopo avere inaugurato, nel 2022, una scuola primaria a Tombo, alla periferia di Freetown (la capitale della Sierra Leone), ora ci stiamo impegnando per realizzare una scuola professionale, sempre a Tombo. E’ infatti importante assicurare, ai giovani che terminano le primarie, una formazione professionale, formandoli ad esempio all’attività di fabbro o di falegname. La realizzazione di quest’opera comporterà una spesa di 443.000 euro (la primaria era costata 220.000 euro e oggi accoglie 250 tra bambine e bambini) e potrà ospitare, da progetto, 330 giovani. Rispetto all’importo totale necessario, oggi siamo a quota 150.000 euro, quindi c’è ancora molto da fare, ma intanto abbiamo già iniziato. Abbiamo del resto la fortuna di avere un canale aperto con il vescovo di Freetown, S.E. Edward Tamba Charles, e con il suo collaboratore Don Philip Sandy Lebbie. Quest’ultimo, per otto anni, ha prestato servizio nella Diocesi di Modena, tra cui Spilamberto, quindi conosce bene sia la realtà locale, sia la nostra". Miani poi continua: "Oltre alla scuola di formazione professionale, abbiamo in cantiere un altro importante progetto. Ciò che manca alla periferia di Freetown, come in altre parti del Paese, è l’acqua. Molte persone continuano a rifornirsi spesso di acqua non potabile. Il trasporto dell’acqua poi, per consuetudine, spetta alle bambine, che spesso quindi non vanno più a scuola per farsi 7 – 8 chilometri al giorno e andare a prendere l’acqua per tutta la loro famiglia. Proprio di recente ho trovato un benefattore disposto a finanziare la costruzione di 5 pozzi di acqua potabile e, per quanto riguarda il primo di questi, è imminente la partenza dei lavori. Gli altri seguiranno subito dopo". Non mancano, infine, altre attività di solidarietà da parte dell’associazione, sempre rivolte alla Sierra Leone. Conclude Miani: "Un paio di mesi fa abbiamo inviato due container di aiuti tra alimenti a lunga conservazione, materiale scolastico e medicinali. Altri due sono in preparazione: un donatore, che ringrazio nuovamente, ci ha dato ad esempio ben 230 articoli sanitari". Per informazioni sull’associazione e per eventuali donazioni, si può contattare Miani al numero 348 7134873. Come sempre, infine, nel messaggio che nei giorni scorsi hanno ricevuto tutti i donatori, è stato reso noto il resoconto degli aiuti umanitari raccolti nel 2022 e totalmente devoluti alla Missione Sierra Leone: sono 93.823,32 euro.

Marco Pederzoli