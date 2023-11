Un’altra spedizione punitiva a scuola. Offese tra ragazze, caos in corridoio. Una studentessa si rompe un dito

Si sono allineati contro il muro e hanno iniziato, con toni sempre più accesi, a invocare la rissa. Infatti a ‘lanciare il guanto di sfida’ ad una studentessa, era stata una coetanea di un’altra classe, ‘rea’ di essersi rivolta alla rivale con toni piccati. Fortunatamente il personale scolastico è riuscito a sedare gli animi e a riportare tutti i giovani alla calma prima che la situazione divenisse esplosiva, ma nella calca una delle ragazzine estranee alla vicenda è caduta a terra, riportando la frattura di un dito. Capita sempre più spesso, ormai, che gli istituti scolastici somiglino a ’campi di battaglia’. E le tensioni tra ragazzini anche giovanissimi, purtroppo, non accennano a diminuire. Basta una parola di troppo per scatenare il ’putiferio’ e i dirigenti scolastici stanno mettendo in campo tutti gli strumenti possibili per cercare di gestire questo fenomeno.

Dopo il minore di soli 11 anni pestato da due ragazzini poco più grandi nel cortile della scuole medie di Bomporto, ora anche l’istituto Cattaneo Deledda finisce alla ribalta delle cronache. A fare chiarezza su quanto accaduto nei giorni scorsi è la stessa dirigente scolastica, Alessandra Zoppello. "Non c’è stata alcuna rissa, come invece affermato da alcuni studenti. Si è trattato di un assembramento con numerosi ragazzi che gridavano ‘rissa’, incitando i compagni. Si sono ammassati nell’atrio dell’edificio Moda – spiega – e hanno iniziato a gridare ma siamo intervenuti prima che accadesse qualsiasi cosa. Però – continua – una ragazzina finita in mezzo alla ‘bolgia’ è caduta a terra e si è fratturata una falange del dito. Subito dopo l’assembramento si è disperso".

La ragazzina, che frequenta la seconda superiore, è stata poi trasportata in ospedale per le cure del caso. "Una volta che tutto è tornato alla normalità, ho interrogato gli studenti – spiega la preside – ed è emerso come la discussione coinvolgesse due studentesse di seconda. Una ha detto all’altra: ’abbassa la cresta quando mi guardi’ e, nei confronti di colei che ha fatto quel commento, è scattata la spedizione punitiva da parte dell’altra, che ha chiamato a raccolta i suoi amici. A quel punto tutti gli altri studenti si sono messi a urlare: ‘rissa’, disponendosi contro il muro in attesa che le due studentesse arrivassero. Nel frattempo l’altra ragazzina è caduta dalle scale, ferendosi alla mano".

"Quanto accaduto ha comportato una punizione, ovviamente: per una settimana – sottolinea la preside – agli studenti è stato fatto divieto di uscire in giardino durante la ricreazione. Per questo motivo ora scrivono sui social: ’Cattaneo come una galera’. Quello che posso dire è che ci sono all’interno della scuola delle fragilità enormi e abbiamo uno sportello che lavora a tempo pieno per ascoltare i nostri ragazzi: abbiamo incrementato le ore per far fronte ai malesseri palesati dai ragazzi e metteremo in campo nuovi progetti contro la dispersione scolastica con i fondi previsti nel Pnrr. Sono qua da settembre 2020 – commenta ancora la dirigente – e la situazione è via via peggiorata. Mi riferisco al malessere degli studenti e anche a contrasto del bullismo abbiamo in ballo numerosi progetti con la polizia che stanno partendo. Una delle classi in cui l’ispettore farà il primo intervento sarà proprio una di quelle coinvolte nel recente episodio. Spesso – conclude la preside Zoppello – vengono da me ragazzine in lacrime, che denunciano di essere state prese in giro, guardate male o minacciate dalle compagne. Il fenomeno si registra in particolare nelle seconde e nelle terze classi ma anche nelle prime, nonostante l’anno scolastico sia appena iniziato. Quello che posso dire è che stiamo facendo il possibile per aiutare i nostri studenti a superare i disagi ma la situazione è certamente delicata".