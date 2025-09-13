Un’altra vita spezzata sul lavoro. Colpito dal braccio delle betoniera. Cade dal ponteggio e muore

Era per tutti un gran lavoratore e ieri mattina, come era solito fare, aveva iniziato presto il ‘turno’ all’interno del cantiere aperto nel caseificio sociale Casello, dove era in corso la realizzazione di un muro. Erano circa le 8.30 ed era già sul ponteggio quando – secondo la prima ricostruizione – il braccio della betoniera avrebbe avuto un cedimento strutturale, colpendolo alla testa e facendolo precipitare dal ponteggio.

È lutto a Lama Mocogno alla notizia della morte, ieri mattina, di Tiziano Bonacorsi, muratore di 58 anni. L’ennesima tragedia sul lavoro, che non ha mancato di sollevare polemiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, appunto, si è verificato ad Acquaria di Montecreto, nel cantiere aperto nel caseificio sociale di via Provinciale. Subito è partita la chiamata ai soccorsi e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con automedica e ambulanza ma, pochi minuti dopo, è atterrato poco distante anche l’elisoccorso di Pavullo. Purtroppo però,all’arrivo dei sanitari per Tiziano Bonacorsi non c’era più nulla da fare: l’uomo era deceduto sul colpo a causa dei gravi traumi riportati nell’infortunio. Immediato l’intervento anche dei carabinieri di Sestola e Fanano e della medicina del lavoro così come dei vigili del fuoco, intervenuti con più squadre che hanno posto in sicurezza l’area. Il mezzo è stato poi posto sotto sequestro al fine di svolgere i dovuti accertamenti. Pare infatti che all’origine dell’ennesima tragedia sul lavoro e, in particolare, in edilizia vi sia appunto il cedimento del braccio della betoniera, precipitato sull’uomo dopo la rottura di una giuntura, di un ‘perno’.

La vittima era molto conosciuta nella zona: viveva a Montecenere e per tutti era "Ciuga". "Un Buon Amico, appassionato di motori e Pilota da go-kart con svariati anni di gare: era un piacere passare delle giornate insieme in pista, Ci mancherà – scrivono gli amici. "E’ un colpo al cuore – scrive un altro - ripenso alle alle mattine per il caffè a Montecenere che andando in pensione mi sono mancate ma ogni tanto ci si vedeva a Casine da mamma Teresa a mangiare; non posso credere che non ti vedrò più". "Caro Ciuga, mancherai al giovedì sera a Monzone a mangiare la pizza ridendo e scherzando in nostra compagnia su Rossi e Marquez".

Diverse le reazioni, in particolare dei sindacati: "Una inaccettabile morte sul lavoro nel settore edile che rimane il settore più colpito dalle morti bianche e dagli infortuni – affermano Rodolfo Ferraro, segretario sindacato edili Fillea Cgil Modena e Aurora Ferrari, segreteria Cgil Modena. La sicurezza rimane purtroppo una delle piaghe del lavoro. Il sindacato edili Fillea Cgil e la Cgil chiedono da tempo l’istituzione di una Procura nazionale per la prevenzione degli infortuni per contrastare quella che è una vera e propria emergenza nazionale: servono interventi strutturali, investimenti in vera prevenzione, potenziamento dei controlli nei cantieri, formazione e qualificazione delle imprese del settore".

"È medioevale accettare che la prima causa di morte sul lavoro, nel 2025, sia ancora la caduta nel vuoto. Nell’era della tecnologia al top non può esistere che si muoia in questo modo", tuona poi Cinzia Zaniboni, leader di Filca Cisl Emilia Centrale. Questo dramma enorme, l’ennesimo nella nostra provincia giunta quest’anno a sei decessi (erano 8 nel 2024), deve spingere tutti a chiedere che il massacro si fermi e si fermi partendo dalla formazione per l’uso corretto e consapevole dei dispositivi salvavita e dalla presenza di tutto quello che serve per fare la differenza tra la vita e la morte".

Domenico Chiatto, segretario generale aggiunto di Cisl Emilia Centrale, delega alla sicurezza, segnala che "il personale degli Ispettorati del lavoro è poco, il Servizio Spsal di Ausl deve combattere con i tagli alla sanità". Ad esprimere cordoglio e indignazione per la morte di Bonacorsi anche il Coordinamento Provinciale di Sinistra Italiana Modena. "Sei vite spezzate in nove mesi: non un destino inevitabile, ma la conseguenza di un sistema che continua a considerare la sicurezza come un costo e non come un diritto fondamentale".