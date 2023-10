Un’ambulanza per i volontari: "Diamo risposte alla collettività"

Presentata, ieri in piazza Garibaldi, Psa 14, la nuova ambulanza in dotazione all’associazione di volontariato sassolese che le permetterà, ha detto il Presidente Stefano Faso, "di dare ulteriori risposte alla collettività, assistendone i bisogni".

Sulla carrozzeria del mezzo, equipaggiato con strumentazioni di ultima generazione e acquistato grazie ad una raccolta fondi e al contributo, determinante, della Fondazione P.A. System, è stato fatto scrivere un messaggio contro la violenza sulle donne: questo nuovo mezzo porta a 14 il numero delle ambulanze in dotazione all’associazione, che può contare sull’apporto di oltre 150 volontari e svolge numerose attività di pubblica assistenza, facendo base, da questa estate, sulla nuova sede di via Radici in Piano, in zona Comet.