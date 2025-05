Un’anima Portuguesa E le perle di Concato

Tra il Portogallo e la Francia si muoveranno i due appuntamenti del festival "L’Altro Suono", questa settimana al teatro Comunale di Modena. Domani sera Carminho (nella foto), giovane ambasciatrice della musica portoghese, reinterpreterà la grande tradizione del fado filtrata dalla sensibilità contemporanea, come nel suo album "Portuguesa". Venerdì 9 maggio, poi, Petra Magoni presenterà un nuovo progetto in prima italiana, un excursus sui grandi cantautori francesi del secondo dopoguerra.

Sabato 10 maggio al teatro Storchi, Fabio Concato presenterà "Altro di me", il nuovo capitolo musicale della sua storia artistica, l’occasione per riscoprire anche brani non eseguiti da tempo. Sempre sabato, all’Hangar Rosso Tiepido, con gli Amici della musica, il violinista Lucio Degani e il pianista Andrea Rucli renderanno omaggio al grande violinista Jascha Heifetz con la riproposizione del programma di un tipico ‘war concert’, come quelli che venivano eseguiti durante la Seconda guerra mondiale. E domenica 11 presso Casa Ciao (ex cinema Cavour) prenderà il via il festival Modena Contemporanea, con l’H duo, formato dal performer elettronico Matteo Tundo e dal chitarrista Pierpaolo Dinapoli, mentre alla chiesa del Voto Modena Musica Sacra proporrà un concerto di arie sacre solistiche con gli allievi del corso di perfezionamento del maestro Luca Colombini.

s. m.