Un’area attrezzata ad Albareto : "Sport e divertimento per tutte le età"

Giochi per bambini, una struttura per l’allenamento di giovani e adulti e uno spazio conviviale per tutti con panche e tavoli. Sono i principali elementi dell’area multifunzionale e polifruibile ampia 2mila metri quadrati che il Comune realizzerà nel 2024 nella frazione di Albareto, con l’obiettivo di potenziare l’offerta di spazi attrezzati all’aperto per l’aggregazione sociale, anche riqualificando il territorio adiacente alla Polisportiva Forese nord. Il progetto ha un valore economico complessivo di 40mila euro e beneficia del contributo della Fondazione di Modena, grazie a risorse economiche per 27mila euro finanziate attraverso il bando "Verde Comune".

In particolare, l’avviso pubblico della Fondazione invitava a presentare progetti finalizzati ad aumentare la fruizione degli spazi verdi pubblici di centri urbani e periurbani, diffondendo di conseguenza una maggior consapevolezza ambientale. Con questi presupposti l’Amministrazione comunale ha individuato e candidato, quindi, un’area verde di proprietà pubblica in strada Albareto, nelle immediate vicinanze della palestra comunale e appunto della Polisportiva, in cui non erano presenti attrezzature.

Nelle settimane scorse il progetto è stato ammesso a finanziamento e, come sottolinea la delibera di giunta proposta dall’assessora allo Sport Grazia Baracchi, prevede l’installazione di una stazione ludico-sportiva completa per adulti per allenamento multifunzionale composta da una balance board, due panche addominali, una step-seduta, una sedia romana, un tai chi, un vogatore, un tapis roulant, un sacco da boxe e una ’pera’ da boxe; uno spazio giochi per bimbi fino a sei anni formato da un piccolo scivolo con torretta, un gioco a molla e un’altalena ad amaca.