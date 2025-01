Unarma ringrazia il segretario Loparco: "Sacrificio e impegno"

"Un impegno costante, unito a un notevole sacrificio personale e a un continuo studio delle problematiche istituzionali, ha permesso al sindacato di raggiungere risultati tangibili, che resteranno come testimonianza del suo operato". Così il Vicario di Unarma della provincia di Modena Nicola Spaziano esprime un sincero e profondo ringraziamento al Segretario Generale della stessa provincia, Antonio Loparco, in servizio a Finale Emilia, per l’eccezionale attività sindacale svolta a favore di tutti i carabinieri, iscritti e non.

In una nota ufficiale, il Vicario ha voluto sottolineare l’energia e la dedizione con cui Loparco ha affrontato le sfide sindacali, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro e di servizio degli uomini e delle donne dell’Arma. "Antonio Loparco ha dimostrato di essere una figura centrale per il nostro sindacato, una risorsa che ha sempre messo al centro il bene degli operatori dell’Arma. La sua passione e competenza sono state decisive nel portare avanti battaglie fondamentali per la nostra categoria – ha sottolineato –. I risultati raggiunti sono frutto di un lavoro instancabile e attento, che ha avuto sempre come obiettivo la tutela dei carabinieri".

Con rammarico, il Vicario ha preso atto delle dimissioni di Loparco, decisione che, seppur comprensibile, lascia un grande vuoto tecnico all’interno della struttura sindacale. "Accettiamo con dispiacere la sua scelta. Il vuoto che lascia non sarà facile da colmare, poiché il suo ruolo non si limitava alla rappresentanza, ma era anche quello di punto di riferimento solido per tutti noi".