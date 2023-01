Un’aula di informatica nel plesso scolastico

Il plesso scolastico di Zocca ha una nuova aula di informatica. È stata inaugurata sabato scorso. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza delle classi terze della scuola primaria, insieme ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale, del Comitato genitori, del Gruppo Air e della dirigenza scolastica. Alla realizzazione dell’aula, voluta dall’attuale Amministrazione comunale con stanziamento dei fondi nel 2021 per l’acquisto degli arredi e cablaggio della rete, hanno contribuito il comitato genitori Zocca onlus con l’acquisto di 14 computer e il gruppo Air con l’acquisto dell’insegna e di 4 computer. Il laboratorio si chiama "Techno magic lab" ed è così dotato di 19 postazioni più Pc e Lim per l’insegnante. Ha a disposizione anche strumentazioni Stem per il Coding. w. b.