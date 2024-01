Un’aula di maglieria alle scuole Vallauri

Si potenzia l’offerta didattica per la formazione di tecnici di maglieria specializzati nel Distretto di Carpi, territorio che vanta una storica tradizione per questo tipo di lavorazione nel campo dell’abbigliamento. Ieri mattina è stato, infatti, inaugurato il ‘Vallauri Knitwear Lab’, la nuova aula didattica di maglieria all’Istituto superiore Vallauri di via Peruzzi. Frutto di una sinergia virtuosa tra attori pubblici e privati che hanno collaborato con l’Istituto – Provincia di Modena, Carpi Fashion System (il progetto di valorizzazione delle PMI del Distretto del quale fanno parte Comune, Fondazione CR Carpi, CNA Modena, LAPAM- Confartigianato, Confindustria Emilia, ForModena, Fondazione Democenter-SIPE e Camera di Commercio di Modena), Unindustria Reggio Emilia, Lions Club Carpi Host e Knitaly – il nuovo spazio didattico è stato creato allo scopo di aiutare le future generazioni di tecnici dell’abbigliamento ad acquisire maggiori competenze riguardanti la struttura del prodotto di maglieria e di tutto ciò che lo riguarda, sia per quanto concerne la composizione dei filati, le nuove tecniche di progettazione, di creazione dei capi in maglia e del loro confezionamento. Grazie a importanti collaborazioni sul territorio intraprese dalla dirigente scolastica Silvia De Vitis, insieme alle docenti referenti di maglieria dell’Istituto, le professoresse Lara Pozzetti e Diana Dimiddio, si è creata un’aula in cui sono presenti 18 macchine rettilinee da maglieria e tre macchine rimagliatrici, le cosiddette ‘puntino’. "L’inaugurazione di questo nuovo spazio – commenta la preside – rappresenta uno splendido esempio della collaborazione che un territorio vasto, con realtà che operano sia nel modenese che nel reggiano, ha saputo mettere in campo per creare un luogo capace di arricchire in maniera significativa l’offerta formativa del territorio. Questo significa investire concretamente nel futuro".

m.s.c.