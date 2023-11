Undicenne pestato dai bulli, paese sotto choc: "Violenza senza precedenti"

Modena, 3 novembre 2023 – Saranno il tribunale e la procura dei minori di Bologna dopo il rapporto consegnato dai carabinieri ad occuparsi dell’aggressione avvenuta all’esterno della scuola media di Bomporto lunedì mattina quando due studenti di seconda hanno preso a calci e pugni un ragazzino di 11 anni che frequenta la prima classe procurandogli una frattura alla mandibola e altre contusioni. Lesioni, secondo i medici del Policlinico dove il giovane si è recato insieme alla madre, guaribili in un mese. Un pestaggio che ha avuto luogo nel retro dell’istituto poco prima della campanella di ingresso.

Carabinieri fuori dalla scuola

Pare che tra gli studenti vi fosse dell’attrito già dai giorni precedenti e che prima dell’aggressione siano volate offese da una parte e dall’altra. Nulla però può giustificare la violenza di un episodio che in paese fa discutere. Mariano Capistrano è stato per trent’anni il bidello delle scuole Volta e ora fa il volontario: ogni mattina aiuta i ragazzi ad attraversare la strada. "Non mi sono accorto di nulla, è accaduto nel retro, dove c’è anche la biblioteca. È lì che si vanno a nascondere – ha spiegato – Spero che la cosa finisca qui. Se mi accorgo che c’è tensione intervengo sempre e cerco di sistemare le cose, questo episodio mi è dispiaciuto molto". La sindaca di Bomporto Tania Meschiari nelle prossime ore incontrerà i genitori delle famiglie. "Fra ragazzi si sa che a volte possono esserci dinamiche anche di scontri che fanno parte dell’età che stanno vivendo, ma non era mai successo nulla di così grave". E’ stata la madre dell’undicenne a raccontare l’accaduto chiedendo più sicurezza davanti alla scuola. "Con i volontari civici da anni abbiamo cominciato delle azioni di controllo – ha proseguito la sindaca – Rinnovo anche ai genitori l’appello a partecipare a questa attività di volontariato, che serve non solo per la sicurezza stradale ma anche per la sicurezza in termini di relazioni tra i nostri ragazzi".