Undici anni fa paura e sfollati: "Riviviamo il dramma del sisma"

Due date, 20 e 29 maggio 2012, che hanno sconvolto le vite di 900mila persone. L’anniversario della prima scossa – a 11 anni dal sisma – ricorre oggi mentre l’Emilia Romagna è impegnata ad affrontare un’altra catastrofe: l’alluvione.

Il bilancio anche allora fu pesantissimo: 3 regioni colpite, 59 comuni in Emilia, 45.000 abitanti (pari a 19.000 famiglie), senza casa, 16.000 persone direttamente assistite durante l’emergenza dei primi mesi, quasi 14.000 edifici dichiarati inagibili e più o meno 13.000 attività produttive danneggiate con oltre 40.000 persone in cassa integrazione. Questi i numeri della tragedia che si abbattè, una tragedia soprattutto umana con 28 morti.

San Felice ricorda le vittime del sisma del 2012 con una messa che sarà celebrata oggi alle 18.30, presso la nuova chiesa parrocchiale. L’iniziativa, organizzata congiuntamente da Parrocchia e Comune, è aperta alla cittadinanza. Riviviamo quei giorni di 11 anni fa proprio con Alberto Silvestri, allora primo cittadino di San Felice, uno dei sindaci del cratere.

Silvestri la storia di ripete. Allora il sisma, oggi una alluvione. Trova analogie tra i due eventi?

"Mi permetto solo di aggiungere un pensiero di vicinanza alle persone alluvionate della Romagna anche perché furono tra le prime a venire in nostro aiuto nel maggio 2012. La tipologia della tragedia è diversa ma le analogie non mancano: purtroppo vittime, persone sfollate costrette a lasciare le proprie abitazioni, vastità dell’area colpita, danni ingenti all’economia, al patrimonio edilizio pubblico e privato, per citarne alcune".

Quali i suoi pensieri quei giorni del 2012?

"Bisognava agire in fretta; impostare ’l’impianto della ricostruzione’ come lo chiamava Errani, secondo criteri di legalità, trasparenza ed equità, senza tralasciare la tempestività, l’efficacia e l’efficienza. Facile da dire, forse un po’ meno da mettere in pratica. Fu istituito un Comitato Istituzionale, al quale ho partecipato come sindaco, divenuto lo strumento che ha consentito di coinvolgere i territori colpiti, responsabilizzandoli nelle scelte strategiche e rendendoli protagonisti nella gestione della ricostruzione, una intuizione fondamentale".

Come interveniste?

"Le priorità furono: scuola per dare un segnale di speranza alle giovani generazioni; lavoro come scommessa per il futuro del territorio; casa, asse prioritario per ridare tranquillità e sicurezza alle famiglie colpite. Contestualmente furono attivate politiche di accompagnamento che consentissero ai nuclei famigliari colpiti di trovare soluzioni in affitto per il tempo necessario a recuperare le case colpite".

E i soldi per riscostruire?

"Lo stesso gruppo fu incaricato di trovare un sistema di finanziamento che impattasse minimamente sul bilancio dello Stato e fu costruito un meccanismo dei 6 miliardi per ricostruire case e imprese, basato sul contributo a fondo perduto della Cassa Depositi e Prestiti. Senza tale meccanismo non avremmo avuto le risorse per ricostruire case e imprese". Undici anni dopo la ricostruzione non è ancora finita, tanto resta da fare sulle chiese.

Alberto Greco