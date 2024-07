Unesco, la nuova campagna esalta la bellezza della città

"Trovarsi di fronte a tanta bellezza e armonia non può che far nascere il desiderio di prendere parte a un così grande disegno". È questo il messaggio di ’Be Part Of It’, la nuova campagna digitale di promozione del sito Unesco di Modena, che racconta e valorizza il Duomo, la Ghirlandina e piazza Grande utilizzando tecniche e linguaggi propri della Città creativa per le Media Arts.

’Be Part Of It’, il claim della campagna, è un richiamo a partecipare alla bellezza artistica di Modena. Ancora di più, esprime la promessa che la bellezza di Modena e del suo patrimonio conquisteranno l’osservatore, al punto da "entrargli dentro". Il gioco part/art, sottolineato cromaticamente nelle immagini della campagna, racconta il processo di osmosi tra l’osservatore e il monumento Unesco messo in scena dal visual. E proprio il forte impatto visivo e creativo è l’elemento che caratterizza la campagna realizzata con la tecnica del camouflage tipica del bodypainting che, in questo caso, porta i soggetti protagonisti a diventare letteralmente ’parte’ del patrimonio artistico della città, dove l’arte (la ’pittura su corpo’ appunto) racconta l’arte (il Patrimonio). Un concetto che ha trovato la sua concretizzazione in una sessione live di bodypainting realizzata a fine maggio in piazza Grande, affidata a Francesca Cavicchio.

La campagna ’Be Part Of It’, coordinata dal Servizio Promozione della Città e Turismo del Comune di Modena, in collaborazione con i Musei del Duomo e del Coordinamento Sito Unesco del Museo Civico, è stata presentata ieri mattina in municipio, con la partecipazione di Andrea Bortolamasi, assessore alla Cultura, Giovanni Bertugli, dirigente del Servizio turismo del Comune. Alla presentazione hanno partecipato Francesco Ferro, amministratore delegato di Integra Solutions, l’agenzia che insieme a Studiowiki Brand & Land, fondata da Federico Alberto che ne è direttore creativo, ha curato la campagna, e (in videocollegamento) la bodypainter Federica Cavicchio.

La campagna, che è stata avviata lo scorso marzo con una prima fase di diffusione e affermazione del brand turistico Modena Patrimonio Mondiale, prosegue ora con “Be Part Of It” per proseguire fino a ottobre 2025. La campagna di promozione del sito Unesco di Modena ’Be Part Of It’ propone le immagini di persone, ragazzi e ragazze, che si fondono con i monumenti attraverso la pittura sul corpo realizzata dalla painter Francesca Cavicchio.

Nel cuore del centro storico di Modena è stata allestita una postazione con tavolo, colori e pennelli dove Francesca Cavicchio ha rappresentato, sotto lo sguardo incuriosito dei passanti, il Duomo di Modena, su un’insolita tela: la camicia di un giovane ragazzo intento ad ammirare uno dei monumenti riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità, nonché uno dei più amati simboli della città.