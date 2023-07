Un’estate infernale Il grido dei sindacati: "In fabbrica servono soluzioni per il caldo"

di Giorgia De Cupertinis

Se al caldo provocato dalle alte temperature si somma il calore prodotto dai macchinari, il risultato finale non potrà che essere "rovente".

Rovente, sì, tanto da non poter più essere fronteggiato non solo nei cantieri o nei campi, ma anche in fabbrica, proprio come successo mercoledì nell’azienda Rossi spa di Modena – del settore della meccanica – dove i dipendenti hanno incrociato le braccia e, in uno scenario a dir poco "bollente", hanno così proclamato quattro ore di sciopero.

In quest’estate da caldo record, infatti, i disagi "infiammano" l’animo di chi si ritrova a fare i conti con temperature sempre più elevate, che "rendono la situazione invivibile per gli stessi lavoratori – spiega la segretaria provinciale della Fiom modenese, Stefania Ferrari –. Con questo clima diventa infatti sempre più complicato lavorare e farlo bene. Ma questo è un argomento tutt’altro che nuovo: parliamo di un problema che abbiamo più volte sollevato, seppur non siano comunque stati messi in campo degli interventi sufficienti".

Non solo. "L’iniziativa dello sciopero è stata ampiamente partecipata dai lavoratori e questo dimostra quanto il tema sia sentito tra i dipendenti – continua Ferrari –. Bisogna quindi intervenire con tempestività, portando fuori il calore, puntando su pause aggiuntive e luoghi climatizzati per ristorarsi. Altrimenti sarà sempre più difficile lavorare: parliamo di maglie fradicie in mezz’ora".

Caso simile, sempre mercoledì nel Modenese, alla Cnh: lo sciopero è stato evitato, ma a causa delle alte temperature, è stato sospeso il lavoro in un reparto e i dipendenti sono stati spostati in un’altra area dell’azienda, in cui faceva meno caldo.

Un caldo questo, che giorno dopo giorno continua a mettere in fila disagi e criticità. E preoccupa chi si ritrova a sfidarlo non solo di giorno, ma anche negli orari serali, viste le alte temperature che sono solite prolungarsi a oltranza. "L’altra notte in azienda, verso le tre e mezza, nel mio reparto c’erano ancora trentatré gradi – riavvolge il nastro Roberto Lanzotti, Rsu Fiom Cgil Rossi Spa –. Parliamo di temperature davvero elevate: è urgente mettere in campo degli interventi per dare sollievo a chi, con questo caldo, deve lavorare".

Quali? "Un esempio è la rimodulazione dei turni orari, o altrimenti degli interventi strutturali, come la canalizzazione del calore che producono le macchine fuori dallo stabilimento. Sono anni che chiediamo interventi ma l’azienda è rimasta immobile, se non per i ventilatori o i raffrescatori, che però non sono impianti di aria condizionata".

Sullo sciopero di mercoledì, anche Lanzotti sottolinea una grande adesione: "Non è di certo la prima volta – precisa – e a ogni modo, se e quando si raggiungeranno i 34 o i 35 gradi, torneremo a scioperare".

L’ondata di caldo, quindi, sembra sollevare non poche difficoltà. E il grido dei lavoratori è proprio quello di accelerare i tempi per trovare soluzioni capaci a far "prendere un po’ di respiro".