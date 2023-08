Un’estate rovente Luglio 2023 sul podio "È il terzo più caldo dal lontano 1860"

di Alberto Greco

Mentre secondo i meteorologi la morsa del caldo pare cedere il passo a giornate più temperate – per qualcuno addirittura autunnali – gli esperti dell’Osservatorio Geofisico del Dipartimento di Ingegneria ’Enzo Ferrari’ di Unimore hanno collocato sul podio il mese di luglio 2023. Con una temperatura media di 27.9°C, il mese che siamo appena lasciati alle spalle si pone al terzo posto tra i mesi di luglio più caldi mai registrati a Modena dal 1860 ad oggi.

E – secondo loro - anche nel periodo precedente, dal 1830, cioè da quando a Modena si fanno regolari rilevazioni di dati meteorologici, non si era mai verificato un mese centrale dell’estate così caldo, nonostante i dati di temperatura fossero raccolti in modo diverso rispetto ai metodi attuali. Si può quindi dire che un luglio così caldo in 193 anni è stato superato solo due volte.

I soli mesi di luglio più caldi sono stati lo scorso anno con 28.4°C e il 2015 con 29.4°C. Ma, nel complesso dei mesi dell’anno, luglio 2023 è stato anche il sesto mese più caldo in assoluto. Ai primi posti di questa classifica, oltre ai già citati mesi di luglio, troviamo agosto 2003 (29.4°C), agosto 2012 (28.3°C) e 2017 (28.1°C). "Mai prima del 2003 – fanno notare i tecnici dell’Osservatorio universitario modenese - si era registrato un mese così caldo, nemmeno nel luglio 1983, che detiene ancora il record assoluto di temperatura massima con i 38.5°C del 29 luglio di quell’anno". Quest’anno, invece, il "giorno più caldo del 2023" è stato finora l’11 luglio, con una temperatura massima di 36.3°C, rilevati presso la stazione storica di Piazza Roma, collocata sul torrione dell’ala levante dell’Accademia Militare. "Dopo una seconda decade da record, negli ultimi 10 giorni del mese – spiegano i tecnici meteo universitari – le temperature sono tornate sostanzialmente nella media stagionale. Quelle che a tratti sembravano giornate quasi fresche, in realtà sono da considerarsi semplicemente il normale clima estivo modenese". E poi aggiungono "gli anni precedenti citati come "estate calda", come il 1952 e il 1968, sebbene avessero registrato temperature massime rispettabili, i mesi di luglio erano meno caldi rispetto all’attuale luglio 2023, con temperature medie mensili rispettivamente di 26.1°C e 23.7°C".

Scarse le precipitazioni del luglio 2023, appena 9 mm di piogge, con un deficit calcolato sul periodo del 58%. Nonostante le scarse piogge, sono stati registrati comunque diversi forti e temporali, sfogando l’energia convettiva disponibile (CAPE) quasi sempre fuori dalla città. Quanto al vento, le raffiche massime registrate dall’Osservatorio Geofisico hanno raggiunto i 56 kmh il giorno 3 e i 55 kmh il giorno 22 luglio, con segnalazioni di danni ingenti nella bassa pianura in particolare.