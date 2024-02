"Uniamo le forze per vincere in città"

"Per avere una qualche probabilità di vincere le elezioni amministrative a Modena città è necessario coinvolgere tutti i partiti e i movimenti che si ritrovano nel centro destra". L’appello è del segretario di Popolo e Libertà Bruno Rinaldi. "Per quanto ci riguarda Popolo e Libertà, di cui è responsabile nazionale Carlo Giovanardi, è disponibile per scelte condivise, nella convinzione che senza il coinvolgimento dell’area popolare, liberale di ispirazione cristiana sia impossibile arrivare a scalfire l’ egemonia della sinistra, anche se nelle ultime elezioni amministrative in Italia la metà degli elettori non si presenta ai seggi. Nelle politiche del 2022 nel capoluogo Pd e 5 Stelle hanno superato il 50 per cento dei voti mentre il centro destra si è fermato al 30 per cento". Proprio per questo non bastano i vertici a tre Forza Italia, Fratelli d’ Italia e Lega per tentare una possibile vittoria, senza il concorso di tutte le energie esistenti sul territorio. Siamo disponibili ad un costruttivo confronto, in mancanza del quale saremo comunque autonomamente presenti nelle prossime elezioni amministrative".