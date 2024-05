Unica lista a Fiumalbo, 3 civiche a Pievepelago

In Appennino situazione variegata dopo la scadenza ieri della presentazione liste dei candidati sindaci alle prossime elezioni amministrative. Ad esempio vi saranno nuovi sindaci a Riolunato e Montecreto, il sindaco attuale o quello precedente a Frassinoro, una ‘lotta a 3’ a Pievepelago, mentre vi è un solo candidato sindaco a Fiumalbo.

Alessio Nizzi si è riproposto alla carica di primo cittadino di Fiumalbo con la lista ‘Uniti per Fiumalbo’, dopo aver ricoperto tale carica dal 2009 al 2014 e dal 2019 ad oggi. I tentativi di opporgli un’altra lista non si sono concretizzati, quindi Nizzi correrà contro l’astensionismo (occorre il voto di almeno il 50% degli elettori) e, come dice Nizzi, contro ‘la protesta di chi non è riuscito a concretizzare un progetto politico per farne una lista’. A Pievepelago presentate tre liste civiche. La prima donna a candidarsi a sindaco del paese è Stefania Tognarelli, 40 anni, per la lista ‘La valle nel cuore’. La lista ‘cambiAMO il Pelago’ presenta Italo Nesti, 69 anni, che già ricoprì tale carica dal 1995 al 2004. L’attuale sindaco Corrado Ferroni, 64 anni, corre per il quarto mandato per mantenere la carica che ricopre dal 2009 ad oggi. A Riolunato non si è ripresentata, dopo dieci anni, la sindaca Daniela Contri. A succedergli corrono l’attuale vice-sindaco Lorenzo Checchi, 57 anni, per la lista ‘Rio vivo’, e Livio Migliori, 59 anni, di ’Uniti per Riolunato’ che già ricoprì giovanissimo la carica di sindaco 39 anni fa. Anche l’attuale sindaco di Montecreto Leandro Bonucchi non si ripresenterà dopo due mandati; per il suo posto la lista ‘Fiducia in Comune’ candida Maurizio Cadegiani (già sindaco del 2009 al 2014) mentre Giuseppe Ballotti è il candidato della lista ‘Montecreto il paese che vogliAMO’.

A Frassinoro in lizza l’attuale sindaco Oreste Capelli con la lista ‘Guardare oltre’ e il suo predecessore Elio Pierazzi per la lista ‘Vivere in montagna’, che ripropone a parti invertite il ‘duello’ 2019. A Lama Mocogno sono due le liste: ‘La Scalinata’, lista civica di area centro sinistra, che candida a sindaco il primo cittadino uscente Giovanni Battista Pasini, e ‘Lama Mocogno al centro’, civica di centro destra con candidato a primo cittadino Arnaldo Ricchi, pensionato con pluriennale esperienza in "Legacoop" prima e, successivamente, funzionario in "Confcooperative" Modena. Due liste anche a Fanano: ‘Amare Fanano’ che candida a sindaco il primo cittadino uscente Stefano Muzzarelli, mentre la lista civica ‘Fanano Domani’ candida Paola Gaetana Pasquali aspirante a sindaco, con alle spalle un’esperienza di cinque anni, dal 2014 al 2019, di consigliere del Comune nei banchi della minoranza. Infine, a Prignano, come cinque anni fa, torneranno a sfidarsi l’attuale sindaco Mauro Fantini da una parte, per la lista ’Futuro per Prignano’, ed Ennio Bonilauri, che proprio ieri ha presentato la lista ’Unire Prignano – Democrazia e Libertà’. Sia Fantini sia Bonilauri hanno alle spalle un passato da amministratori locali. Bonilauri è stato sindaco dal ’95 al 2004, mentre Fantini dal 2004 al 2014 e poi ancora dal 2019 a oggi. Giuliano Pasquesi

e Walter Bellisi