Un’idea che si scontra con le risorse

Roberto Grimaldi

Un’idea che periodicamente viene riproposta: spostare i cadetti dell’accademia militare altrove e liberare palazzo ducale, trasformandolo in un museo Estense. Il dibattito si può aprire, ricordandosi però, che siamo di fronte a una reggia di fine ’600 che, finché è sede di una scuola militare di primo livello, non avrà mai problemi di manutenzione. Se venisse trasformata in un museo, avremmo le stesse garanzie? Incassi e fondi ministeriali sarebbero sufficienti? Poi non dimentichiamoci che l’accademia è una struttura d’eccellenza, visto che da qui passa la maggior parte dei futuri quadri dell’esercito. Prima di privare la città di una simile struttura, ci penserei.