Un’idea di futuro. I Dem al Vibra ascoltano la città

Aprire un confronto, raccogliere stimoli, idee e punti di vista sulla città, delle sue potenzialità e sfide: questo lo scopo con cui è nato ’Un’idea di futuro. Ascoltare, Immaginare, Proporre: 3 azioni per le città di domani’, il percorso di ascolto, immaginazione e formulazione di proposte promosso dal Partito Democratico modenese in vista delle elezioni europee e amministrative del 9 giugno 2024.

Il primo appuntamento — intitolato ’Ascoltare: le sfide della comunità modenese’ — è in programma domani al Vibra Club, in viale IV novembre n°40a a Modena. Dalle 21 il primo a salire sul palco sarà lo Strategic design e Ricercatore presso l’Università di Bologna Andrea Cattabriga, per rispondere alla domanda ‘L’Intelligenza Artificiale ci ruberà le pensioni?’: a seguire, di donne e natalità, dal punto di vista di cura, lavoro e servizi, tratterà Giulia Ganugi, Ricercatrice presso l’Università di Bologna, seguita dagli stimoli del Coordinatore del corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia Università di Modena e Reggio Leonardo Canulli, che racconterà l’entusiasmo della cura in chi la sanità la vede da dentro; a fornire il proprio punto di vista sul lavoro, tra precarietà in aumento e bassi salari, sarà invece Bruce Zanti, operaio precario, mentre l’avvocata Danaida Delaj porterà sul palco del Vibra la voce delle seconde generazioni di migranti; a concludere la serata, le riflessioni su come superare l’approccio repressivo e contribuire alla sicurezza delle città con l’educatrice Giorgia Silvestri.