"Unificazione degli ospedali, ottimizzata la rete di assistenza"

L’attuale assetto dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, dopo una sperimentazione avviata nel 2016 durata due anni, deriva dall’unificazione dei due principali stabilimenti ospedalieri provinciali, Policlinico di Modena e Ospedale Civile di Baggiovara. Il principio guida per realizzare l’integrazione delle strutture, che ha portato alla costituzione di un unicum, è stato quello di perseguire e potenziare una caratterizzazione degli ospedali valorizzando la loro funzione di riferimento e di hub nella rete provinciale. Nella seduta del Consiglio comunale l’assessora a Sanità e servizi Francesca Maletti ha risposto a un’interrogazione di Maria Grazia Modena (Modena per Modena) sullo "Stato dell’arte dell’unificazione degli ospedali modenesi Policlinico e Baggiovara" chiedendo, in particolare, quali fossero gli specifici obiettivi assegnati ai direttori generali dagli organi competenti.

L’assessora ha spiegato che la gestione unica e integrata dei due ospedali si inquadra, come da delibera regionale, nell’ambito di un progetto più ampio di ottimizzazione dell’intera rete ospedaliera e assistenziale provinciale.

Dopo un articolato percorso di confronto come Conferenza Territoriale Sociale Sanitaria e Cabina di regia per avviare la fase di integrazione degli ospedali (decisa dalla Regione Emilia-Romagna), la Ctss ha chiesto ai direttori generali di elaborare un piano per una Rete Sanitaria Integrata Territoriale Provinciale e il percorso ha visto anche contributi tecnici di Anaao, Università, sindacati Cgil-Cisl-Uil. La Ctss ha quindi preso atto del lavoro sviluppato dentro un impianto unitario con tre macroaree: un ospedale con due sedi a Modena, un ospedale su due sedi nell’area Nord a Carpi e Mirandola; nell’area Sud un ospedale di riferimento a Sassuolo con Pavullo e Vignola e contributi della rete provinciale.