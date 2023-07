Unimore accende i motori Ecco le tre nuove auto da corsa "Siamo pronti a scendere in pista"

di Giorgia De Cupertinis

Brillano al sole, accarezzate dai raggi. Brillano come il sorriso di chi, dopo aver alzato il tendone, ha potuto finalmente svelare la sorpresa al pubblico, mostrando il "frutto" del proprio lavoro. Sono le tre nuove vetture sviluppate e presentate dal team More Modena Racing di Unimore, pronte a scendere in pista in occasione del campionato di Formula Student: una a combustione interna, una con motore ibrido e una a guida autonoma. Accanto alle tre nuove monoposto, ieri mattina, è stato inoltre posizionato anche il primo prototipo a combustione realizzato nel 2003, appositamente restaurato in occasione della ricorrenza del ventennale dalla nascita del progetto. "Un progetto – specifica Luca Chiantore, direttore generale Unimore – che guarda a sfide importanti, capace di offrire tante possibilità ma che allo stesso tempo richiede anche un grande impegno. Un lavoro dove i ragazzi hanno messo l’anima". Questo anche perché il team di More Modena Racing opera come una vera e propria squadra professionale: è organizzato in tre team (Combustion & Hybrid e Driverless) e, in totale, si contano oltre 300 studenti. Già da domani, i motori cominceranno a scaldarsi: le nuove vetture, infatti, scenderanno in pista per le rispettive gare (12-16 luglio: Varano de Melegari, team Combustion e Driverless; 19-23 luglio: Silverstone, team Combustion e Hybrid; 1-6 agosto: Zalaegerszeg, team Driverless; 6-12 agosto: Barcellona, team Driverless e infine 21-26 agosto: Zagabria, team Combustion).

Ma a celarsi dietro i colori sgargianti delle vetture, è un lungo, lunghissimo lavoro, compiuto in squadra: la vettura a combustione interna ad esempio, denominata M23-L, con un peso di 200 kg, presenta un telaio monoscocca in fibra di carbonio, il quale pesa 18,5 kg: monta un motore longitudinale con una cilindrata pari a 708cc, alimentato ad etanolo e con una potenza pari ad 95 cv.

La vettura ibrida invece, chiamata M23-H, ha un peso di 270 kg e presenta una monoscocca in fibra di carbonio accoppiata al posteriore con un telaietto in acciaio. La monoposto è equipaggiata da una powerunit composta da un motore custom a combustione, derivato da un motore Ducati Panigale di 477 cc, alimentato a benzina ed un motore elettrico custom di 30 kW. E la powerunit eroga una potenza di 84 cv a 8500 rpm e una coppia di 70 Nm a 8000 rpm.

Ma non è finita. Ci sono grandi aspettative, infatti, anche per la vettura a guida autonoma, denominata M23-DL che, con un peso di 260 kg, presenta un telaio monoscocca in fibra di carbonio. Si tratta di una vettura a guida completamente autonoma garantita tramite l’utilizzo di sensori LiDar e videocamere i cui dati vengono elaborati da una rete neurale. La M23-DL monta un motore 600cc con una potenza di 85 cv a 10500 rpm alimentato a benzina. La vettura è, inoltre, in grado di raggiungere i 100 kmh in 4,1 secondi durante una prova di accelerazione con guida autonoma.

I team Hybrid e Combustion sviluppano due vetture gemelle che si differenziano nel sistema propulsivo e di conseguenza l’organizzazione dei due team è gestita da un singolo Team Leader, Clelia Cocchiara. Il team Driverless, è invece coordinato dal Team Leader Gabriele Reggiani. A seguire, ci sono i direttori tecnici, che hanno la responsabilità di coordinare la progettazione e lo sviluppo tecnico dei prototipi.

Insomma, se i numeri non mancano, anche ambizioni e talento si confermano punti chiavi in questa ’corsa’: i membri del team MMR, infatti, provengono da diversi dipartimenti dell’Ateneo di Modena e Reggio Emilia, nello specifico il Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari, il dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria, il dipartimento di Scienze Fisiche Informatiche e Matematiche, il Dipartimento di Economia Marco Biagi, il dipartimento di Comunicazione ed Economia e, infine, il Dipartimento di Scienze della Vita. "Così i ragazzi imparano a lavorare insieme – spiega il direttore del dipartimento di Ingegneria, Massimo Borghi – e a coltivare competenze trasversali. Oggi più che mai fondamentali".