Unimore apre l’anno al Sant’Anna: "Contiamo nove detenuti iscritti"

Sulla base della convenzione tra Unimore, la Casa Circondariale Sant’Anna ed Ergo - Azienda regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell’Emilia Romagna, stipulata nel 2022, che consente alle persone detenute nella struttura di accedere ai percorsi di studio di Unimore, si è tenuta ieri mattina, per la prima volta, una speciale cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2024/2025 proprio presso la Casa Circondariale.

Gli attuali nove studenti detenuti sono iscritti ai Dipartimenti di: Giurisprudenza, Scienze della Vita, Educazione e Scienze Umane, Comunicazione ed Economia e Scienze Chimiche e Geologiche. All’evento hanno preso parte il Magnifico Rettore Prof. Carlo Adolfo Porro, il Direttore della Casa Circondariale Sant’Anna Dott. Orazio Sorrentini, il Comandante della Polizia Penitenziaria Massimo Bertini, la Prof.ssa Susanna Pietralunga, docente di Criminologia di Unimore e referente per la convenzione tra l’Ateneo e la Casa Circondariali. "L’Università rappresenta un luogo dove la cultura non conosce confini e dove le persone, indipendentemente dalle loro condizioni, possono accedere a strumenti concreti di emancipazione. La partecipazione di studenti, docenti e autorità istituzionali a questa cerimonia è testimonianza di un impegno comune nel promuovere un modello inclusivo di formazione, che riconosca la dignità e il valore di ciascun individuo" ha commentato il rettore Porro.

"Un momento importante e prezioso – sottolinea la professoressa Pietralunga – che ci ricorda come la nostra prima missione, cioè la didattica, assuma così anche un grande valore etico, attraverso modalità sperimentali e innovative. I detenuti iscritti a Unimore vengono accompagnati con grande attenzione nella scelta e nell’analisi del percorso di studio più adatto ad ognuno di loro, sulla base delle loro caratteristiche o della loro formazione e vengono poi seguiti dettagliatamente, nel loro percorso di studi, da dei tutor, così come hanno a disposizione all’interno del carcere di aule per poter studiare e preparare gli esami".