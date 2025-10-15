Unimore compie 850 anni. Uno speciale francobollo per celebrare un’eccellenza

L’Università di Modena e Reggio Emilia celebra i suoi primi 850 anni anche attraverso la filatelia. Nel corso delle iniziative per l’anniversario, Poste Italiane e l’Istituto Poligrafico hanno emesso un francobollo celebrativo, ufficialmente "annullato" ieri dal Magnifico Rettore Carlo Adolfo Porro. Il francobollo, che da domani sarà distribuito in 270 mila esemplari in tutta Italia, è stato proposto da un ex studente Unimore e appassionato di filatelia, Davide Bonfante. "Il simbolo del nostro Ateneo, San Geminiano a cavallo con sullo sfondo le antiche mura di Modena – ha commentato Porro – da domani sarà presente in tutto il Paese e viaggerà nel mondo".

L’evento inaugurale, nell’Aula Magna dell’Università, ha ospitato anche una lezione del prof. Elio Tavilla, che ha ripercorso i nove secoli di storia dell’ateneo: secoli segnati da carenze di fondi ma anche da una forte resilienza, grazie al sostegno dei cittadini che vollero un’università di prestigio a Modena e che, a loro volta, ne ricevettero benefici in termini di ricerca e valorizzazione del territorio. "È del 1175 – ha ricordato Tavilla – la prima testimonianza dell’arrivo di Pilio da Medicina, glossatore voluto dai Modenesi e fatto venire da Bologna, dove già si insegnava. Fu uno dei primi casi di insegnamento retribuito dai cittadini. Pochi anni dopo Pilio fu chiamato a Verona per dirimere una disputa fra il vescovo e gli ecclesiastici di Canterbury su mandato del Papa. Da quelle cattedre di legge e dallo studio dei codici latini nacquero le università".

Nel giro di pochi decenni, all’insegnamento del diritto si affiancarono medicina e teologia, con un biennio obbligatorio di filosofia, ritenuta allora base imprescindibile per la formazione di medici, giuristi e giudici. "Dopo la sua fondazione – ha proseguito Tavilla – l’Università di Modena ha combattuto per secoli per restare un ateneo di qualità. Ha vissuto i domini estensi, che la volevano succursale di Ferrara; la dominazione francese, che ne decretò la chiusura; e, nell’Ottocento, la soppressione delle cattedre di legge a causa dell’attivismo studentesco durante i moti carbonari. Fino alle leggi razziali del 1938, quando sette professori – ricordati da una lapide in Rettorato – furono espulsi. Nel 1923, proprio a Modena, si laureava Sandro Pertini, futuro presidente della Repubblica".

Una storia secolare che si rinnova costantemente. "Oggi Unimore – ha concluso il rettore Porro – fa rete tra Modena e Reggio Emilia e punta all’eccellenza in ambiti sempre nuovi: dal diritto alle scienze, fino alle discipline umanistiche e linguistiche. Le domande di iscrizione superano di quattro volte i posti disponibili. Ma ciò che resta la vera fortuna e qualità degli Atenei è la capacità di pensiero critico: e la libertà di potersi anche contraddire".