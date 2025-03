Unimore contro l’antisemitismo: "La Carta per la libertà religiosa adottata come modello nazionale"

Nella lotta contro l’antisemitismo c’è la firma di Unimore. "La Carta delle buone prassi per il rispetto della libertà di religione e convinzione nei luoghi di lavoro", nota come Carta di Modena, è stata ufficialmente inclusa nella ’Strategia Nazionale 2025 per la lotta contro l’antisemitismo’, ovvero il documento elaborato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri per rafforzare le politiche di prevenzione e contrasto alle forme di pregiudizio contro le comunità ebraiche.

Palazzo Chigi ha riconosciuto la Carta di Modena come uno strumento essenziale per la tutela della libertà religiosa nei luoghi di lavoro. La Strategia nazionale ne sottolinea l’importanza e ne raccomanda una diffusione capillare, promuovendone l’applicazione nelle pubbliche amministrazioni.

Il documento governativo prevede tra l’altro l’integrazione della Carta nelle linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica, per prevenire fenomeni discriminatori, inclusi quelli di matrice antisemita.

Elaborata da Vincenzo Pacillo, ordinario di Diritto e Religione presso Unimore e Direttore di Orfect, e da Basira Hussen, coordinatrice del cluster Laicità Sostenibile di Orfect, la Carta è frutto del lavoro del dipartimento di Studi linguistici e culturali dell’Università e del centro interdipartimentale Orfect.

"Per noi – dichiara Pacillo – si tratta di un successo inaspettato, frutto di un lavoro lungo e approfondito che ha richiesto mesi, se non anni, di studio. L’inclusione della Carta di Modena nella Strategia nazionale rappresenta un passo fondamentale nel riconoscimento dell’importanza della libertà religiosa come valore fondante del sistema giuridico italiano. La lotta all’antisemitismo e a ogni forma di discriminazione passa anche attraverso strumenti concreti di inclusione e tutela nei contesti lavorativi. Il fatto che il Dipartimento della Funzione Pubblica sia chiamato a promuoverne l’applicazione è un segnale istituzionale di grande rilievo".

E ora, guardando al futuro, la speranza è che la Carta di Modena venga rilanciata dalle istituzioni locali. "L’aspetto più importante – sottolinea Pacillo – è che ora abbiamo uno strumento che può diventare un vettore nei rapporti e nella tutela dei diritti fondamentali all’interno delle pubbliche amministrazioni. La sfida, adesso, è attuarlo concretamente: abbiamo già elaborato dei modelli e sarebbe fondamentale un coinvolgimento istituzionale da parte del Comune e della Regione per riprendere e valorizzare questa ricchezza".

La Carta rappresenta un passo avanti per integrare il quadro normativo esistente con linee guida pratiche, favorendo un’effettiva applicazione dei principi di non discriminazione e tutela delle convinzioni religiose. Attraverso indicazioni pratiche, il documento fornisce strumenti concreti per una gestione inclusiva nei contesti aziendali. "Questo riconoscimento istituzionale – conclude Basira Hussen – è la conferma di come la tutela del diritto di libertà di religione e convinzione sia un elemento cruciale nelle strategie di prevenzione delle discriminazioni. La Carta di Modena non è solo un documento accademico, ma un riferimento operativo per le istituzioni e le aziende che vogliono garantire ambienti di lavoro inclusivi e rispettosi della diversità. L’inserimento nella Strategia nazionale darà ulteriore impulso alla sua implementazione concreta".