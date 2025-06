Unimore e Corte dei Conti. Eventi e corsi per formare: "cittadini consapevoli"

Siglato un accordo tra Unimore e la Corte dei Conti con l’attivazione di tirocini, laboratori e progetti volti a potenziare le relazioni "a beneficio del sistema pubblico". L’obiettivo è formare cittadini consapevoli su legalità, finanza pubblica e cultura istituzionale. Una missione strategica per il futuro del Paese che verrà portata avanti dalla prossima rettrice Rita Cucchiara, "che guiderà nel migliore dei modi l’ateneo verso il progresso" ha detto ieri Porro. Il rettore Carlo Adolfo Porro (in carica fino al 31 ottobre) ha firmato il protocollo insieme al presidente della Sezione regionale di controllo (Corte dei Conti); il programma, della durata di 3 anni, coinvolge tre diversi dipartimenti (Economia Marco Biagi, Comunicazione ed Economia, Giurisprudenza) e si prefigge lo scopo di creare una collaborazione strutturata tra le diverse aree di apprendimento, con finalità didattiche e divulgative. L’intesa prevede la realizzazione di corsi e prodotti formativi rivolti a studenti, pubbliche amministrazioni e ordini professionali. Inoltre, il pubblico non specialistico verrà incluso nel progetto divulgativo attraverso la creazione di podcast, incontri con le scuole ed eventi per tutti. Il rettore Porro ha sottolineato l’importanza della multidisciplinarità: "Sancire questa collaborazione con la Corte dei Conti permetterà al nostro Ateneo di misurarsi con realtà istituzionali di grande rilievo. Oggi più che mai diventa fondamentale saper guardare al futuro in modo elastico e la collaborazione tra questi dipartimenti può essere un presupposto di scoperta e progresso. L’università promuove conoscenza, forma competenze, ma assume anche una responsabilità diretta nella costruzione di una cittadinanza consapevole". Marcovalerio Pozzato, presidente della Sezione regionale di controllo, ha descritto il progetto come una grande tela bianca da riempire: "Non conoscevo bene la città di Modena, ma ora sono consapevole di quanto sia ricca a livello culturale e di quante persone brillanti facciano parte dell’ateneo e non solo. Questa collaborazione rappresenta una grande prospettiva per il futuro. Quello che vogliamo creare non è solo un dialogo esclusivo tra accademici, ma soprattutto un confronto con il grande pubblico, con i cittadini e con chiunque abbia voglia di informarsi. Lo scopo principale, oltre a quello di valorizzare l’alta formazione, è di saper assecondare le competenze tecniche e scientifiche dei vari indirizzi.Verranno creati master e organizzate iniziative culturali sul territorio". Il direttore generale Unimore, Luca Chiantore, ha proseguito: "È fondamentale fare rete tra istituzioni ed istruzione. Gli studenti sono i nostri futuri cittadini, è importante saper creare un’ambiente che favorisca il valore pubblico". Un impegno che verrà portato avanti dalla professoressa Cucchiara, che subentrerà come rettrice.

"La professoressa Cucchiara, particolarmente attenta all’innovazione e specializzata nella ricerca nel mondo dell’intelligenza artificiale, sarà in grado di guidare nel migliore dei modi l’ateneo verso la direzione del progresso" ha concluso Porro.

Virginia Zanetti