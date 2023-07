Unimore entra nell’itinerario culturale grazie al suo alunno d’eccezione

Nell’ambito delle celebrazioni tenutesi ieri mattina in occasione del centenario della laurea in giurisprudenza di Sandro Pertini, è stato inoltre presentato il progetto ’Le Città Presidenziali’. Si tratta di un’iniziativa promossa dagli Stati Generali del Patrimonio Italiano, il cui obiettivo è mappare un itinerario culturale, storico e turistico dei luoghi di nascita e residenza dei Presidenti della Repubblica Italiana.

Di questo percorso ideale fa parte ora anche l’Università di Modena e Reggio Emilia che, proprio grazie a questo suo alumnus d’eccezione, è ricompresa tra le ’Università dei Presidenti’, insieme a Torino, Sassari, Firenze, Pisa e alla Scuola Normale.

Così, ieri mattina, il Presidente degli Stati Generali del Patrimonio Italiano, il professor Ivan Drogo Inglese, ha consegnato in via ufficiale al Magnifico Rettore l’attestato di inserimento di Unimore nell’itinerario: "All’università i giovani coltivano ideali, sogni, speranze. E Pertini non fu esente da tutto ciò – ricorda il professor Ivan Drogo Inglese –. Nel contesto di questa cerimonia, includiamo l’Università di Modena e Reggio Emilia nel progetto: qui, un secolo fa, si laureò infatti l’ex Presidente della Repubblica".

Non solo. "Il conseguimento della laurea, per i Presidenti della Repubblica, è sempre stato un evento importante. Per la loro formazione e per la creazione dei loro principi morali – conclude –. L’occasione della celebrazione di questo anniversario offre l’occasione per presentare uno straordinario itinerario culturale, storico e turistico che coinvolgerà comuni, fondazioni, musei e università sull’intero territorio nazionale".