Unimore e Castelfranco Emilia, in collaborazione con l’Unione Comuni del Sorbara, organizzano un incontro rivolto a studentesse e studenti degli ultimi anni degli istituti superiori e a chi intende iscriversi all’Università, per offrire un supporto per una scelta consapevole e per fornire informazioni utili alle future matricole. L’appuntamento è giovedì 16 febbraio alle 18 presso la Biblioteca ’Lea Garofalo’, in piazza della Liberazione a Castelfranco ed è rivolto ai residenti dei sei Comuni dell’Unione del Sorbara.