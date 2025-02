Unimore, la protesta: "Ricercatori precari senza prospettive . Necessario tutelarli"

Sono oltre 200® i ricercatori precari dell’Università di Modena e Reggio che alzano la voce per denunciare la condizione di instabilità in cui lavorano da anni.

Una protesta che si inserisce in un contesto nazionale in cui i ricercatori precari sono circa 30.000, con un’età media che si attesta sui 37 anni. Un dato ancora più significativo se si pensa al contributo di questi professionisti che, nel caso di Unimore, rappresentano circa il 22% del personale strutturato e il 76% dei ricercatori totali.

In una situazione incerta e a fronte del taglio del Fondo di Finanziamento Ordinario, l’associazione dei Ricercatori a Tempo Determinato (ARTeD), il sindacato Flc Cgil, ADI, Rete29Aprile e altre sigle hanno lanciato uno stato di mobilitazione permanente negli Atenei italiani per chiedere risposte urgenti.

"Abbiamo stimato – spiega Paolo Burgio, ricercatore e referente di ARTeD Unimore – che una percentuale compresa tra l’80 ed il 90% dei 30.000 precari in Italia non avrà un futuro. Inoltre, abbiamo cercato di capire quanto questa percentuale drammatica si riflettesse su Unimore, ma gli uffici deputati non hanno saputo fornire risposte".

"Tristemente – aggiunge Burgio – il sottofinanziamento e la precarizzazione negli Atenei sono problemi cronici da più di vent’anni. Il provvedimento che ha acuito maggiormente l’instabilità è stato la Riforma Gelmini nel 2010". Come ha fatto sapere Burgio, tra i più colpiti, ci sono i ricercatori che hanno vinto i bandi Pnrr. "Moltissimi ricercatori a tempo determinato di fascia A (RTDa) – aggiunge Burgio – sono stati reclutati grazie a fondi Pnrr o Pon, questi ultimi ’scaduti’ a dicembre 2024, e parecchi Atenei non hanno accantonato un numero sufficiente di Punti Organico per garantire loro una continuità e una stabilizzazione. Ora si trovano in difficoltà perché devono modificare i piani assunzionali definiti negli anni passati, per poter regolarizzare i propri ricercatori, con il rischio reale di perderli per sempre".

"Una situazione – chiarisce il ricercatore – che parte da una cronica mancanza di investimenti e che genera contesti di instabilità professionale nella maggior parte degli Atenei italiani, se si pensa che dopo 3 anni di contratto da RTDa la legge non consente un ulteriore rinnovo. Questi ricercatori dovranno tornare a forme di contratto come gli assegni di ricerca, che peraltro non esistono più dal 31 dicembre 2024". Anche la Cgil definisce gli ‘assegnisti’ "veri e propri invisibili, privi di prospettive e tutele". "Queste figure per gli Atenei italiani e per il MUR semplicemente non esistono, non contano – aggiunge Claudio Riso, segretario Flc Cgil Modena –. Gli assegnisti di ricerca sono nati come una sorta di ‘tampone’, una soluzione temporanea per garantire la continuità della ricerca, ma senza un percorso di carriera. A Unimore sono circa 700, numero in costante calo".

"Chiediamo a Unimore – concludono Burgio e Riso – di impegnarsi affinché i Dipartimenti destinino quante più risorse possibili alla stabilizzazione degli RTDa meritevoli. Non è accettabile che i fondi Pon e Pnrr siano stati usati per assumere personale precario senza percorsi di stabilizzazione".

Poi l’appello: "È importante che anche i candidati Rettore di Unimore prendano posizione".