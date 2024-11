Unimore, l’anno accademico: "Siamo un centro di eccellenza per la didattica e la ricerca"

Alla presenza del Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi, Unimore ha dato avvio al nuovo anno accademico, illustrando i numerosi e rilevanti investimenti edilizi, tecnologici e culturali, all’insegna della sostenibilità energetica e dell’inclusività. "Ringrazio il magnifico rettore per l’invito all’inaugurazione di questa prestigiosa e antica università che nonostante l’anzianità si proietta al futuro" ha detto Parisi in apertura di cerimonia e prima di tenere la sua lazione magistrale. Il premio Nobel in serata ha ricevuto il riconoscimento del ’Primo Tricolore’ al teatro municipale Romolo Valli a Reggio Emilia dove ha tenuto un’altra lezione magistrale dedicata a "Scienza, democrazia ed educazione". "Unimore nasce nel 1175, l’Ateneo ha attraversato secoli di trasformazioni, diventando un centro di eccellenza per la didattica e la ricerca, profondamente integrato con il suo territorio e aperto al mondo", ha spiegato il rettore Carlo Adolfo Porro – Tra le progettualità più rilevanti e innovative c’è il progetto EduNext, un’offerta per la formazione superiore di istruzione digitale e l’istituzione di un Teaching and Learning Center. Unimore, negli ultimi 5 anni ha visto un incremento delle risorse finanziarie del 125%, con diverse progettualità legate alle tematiche del Pnrr e ad altri programmi nazionali". "Vogliamo garantire il diritto allo studio e con orgoglio ci impegniamo a promuovere i valori dell’inclusione, dell’accoglienza e della solidarietà, principi cardine di una comunità accademica aperta ed innovativa", ha affermato Giacomo Guaraldi, presidente della Consulta del personale tecnico amministrativo. Il progetto ’Unimore Campus Upgrade’, prevede la riqualificazione di spazi per la didattica, la ricerca e alloggi per gli studenti.

"Unimore è un cantiere aperto, per progettualità culturali e investimenti per le infrastrutture strutturali e tecnologiche. Tutto ciò è reso possibile grazie a finanziamenti pubblici, da fondazioni bancarie e da privati. Gli obiettivi sono il miglioramento dell’impatto urbanistico e della sicurezza antisismica e garantire un consistente risparmio energetico – ha illustrato il pro rettore vicario, Gianluca Marchi – Migliorare i servizi per gli studenti significa rendere più accessibile l’Università e la città stessa".

"In questi mesi abbiamo assistito a decisioni politiche che mettono a dura prova le nostre capacità di resilienza e di crescita. Tagliare i finanziamenti pubblici alle università significa ridurre borse di studio, disinvestire nel comparto infrastrutturale, impoverire il fattore umano e ridurre la possibilità di accesso alla formazione pubblica di qualità per le nuove generazioni", ha sostenuto a gran voce Giammarco Fabiano, coordinatore degli studenti Udu More – In merito alle progettualità culturali, si è lavorato sulla ristrutturazione e sul significato educativo che ha l’orto botanico e il progetto Ago, per la realizzazione di un polo culturale e centro di ricerca Digital Humanities Dhmore".

"A Reggio Emilia sono in corso i lavori dei nuovi laboratori di Ingegneria e di Agraria nel Campus universitario San Lazzaro, rendendo disponibili più spazi per la ricerca e la formazione", ha informato Giovanni Verzellesi pro rettore della sede di Reggio Emilia. "L’anno accademico appena inaugurato sarà dedicato a consolidare il ruolo di un’impresa come motore di sviluppo culturale, sociale ed economico, con un’attenzione alla sostenibilità e all’inclusione", ha concluso Carlo Adolfo Porro – L’università pubblica deve essere considerata un partner imprescindibile per il presente e il futuro del Paese". In particolare Porro ha sottolineato l’importanza di un dialogo stabile e continuo con le istituzioni per garantire il pieno sviluppo del sistema sanitario universitario e il rafforzamento delle facoltà mediche".