Unimore completa la formazione della squadra che nel prossimo triennio affiancherà il rettore Carlo Adolfo Porro nella realizzazione del suo programma. Ieri mattina sono stati presentati i nuovi delegati e le nuove delegate, cui sarà affidato il compito di seguire gli impegni, i progetti e gli obiettivi che il rettore si è posto per consolidare Unimore come una comunità partecipata, in grado di valorizzare al meglio le capacità del personale e degli studenti. Sono 20 le deleghe assegnate, comprese quelle conferite ai due Pro Rettori, Gianluca Marchi e Giovanni Verzellesi, i quali si occuperanno di relazioni istituzionali e Terza missione. «Con queste scelte – sottolinea Porro – si è voluto evidenziare l’assetto plurale del nostro Ateneo. I nuovi delegati rappresentano le tre macroaree scientifiche che lo costituiscono: l’area umanistica e delle scienze sociali; l’area tecnologico-scientifica e l’area vita e salute. Assai rilevante è la presenza femminile, con ben 9 figure scelte per significativi ruoli, che vanno dall’informatica, all’orientamento e tutorato, ai disturbi specifici dell’apprendimento, alla cultura, alle biblioteche, al coro, allo sport, alla sostenibilità e alle pari opportunità. A testimonianza di una comunità coesa e protesa a valorizzare tutte le sue componenti interne un Delegato e una Delegata provengono dalle fila del personale tecnico-amministrativo e nei vari ambiti sono impegnati docenti ordinari e associati che lavoreranno in una dimensione fortemente collegiale e cooperativa, aperta alle istanze, ai bisogni e alle aspettative di chi opera nell’ateneo e di tutti i nostri studenti». Ecco la nuova squadra: Tindara Addabbo è delegata per le ’Pari Opportunità’; Sonia Bergamaschi ’Informatica’; Marko Bertogna ’ Trasferimento Tecnologico’; Alessandro Capra ’Internazionalizzazione’; Berenice Cavarra ’Cultura’; Thomas Casadei ’Comunicazione’ e portavoce del rettore; Giacomo Cabri ’ Didattica’; Antonella Coppi ’ Coro di Ateneo’; Elisabetta Genovese ’Disturbi dell’apprendimento’; Maria Grazia Ghermandi ’Sostenibilità’; Giacomo Guaraldi ’Disabilità’; Raffaella Ingrosso e Giuseppe Nardin ’Biblioteche’; Massimo Messori ’Qualità di Ateneo’; Isabella Morlini ’Sport’; Carla Palumbo ’Orientamento e Tutorato’; Paolo Pavan ’ Ricerca scientifica’ e Paolo Tartarini ’ Problematiche Energetiche e Edilizia’. © Riproduzione riservata