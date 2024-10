Unimore, nuovi direttori: "Un ruolo che richiede equilibrio e strategia"

Nuove nomine e nuove sfide per Unimore. Ieri sono stati presentati i direttori e le direttrici che, a partire dal 1° novembre, guideranno i dipartimenti dell’ateneo per il prossimo triennio e avranno il compito di portare avanti la didattica, coordinare la ricerca e, non da ultimo, consolidare il legame tra università e territorio. Con la Riforma Universitaria del 2010, la figura del direttore di dipartimento ha acquisito sempre più importanza nelle università italiane ed è diventata un ruolo chiave per la gestione accademica e amministrativa. Un compito che richiede, oltre a competenze scientifiche, anche capacità gestionale e visione di lungo periodo.

I tredici dipartimenti di Unimore rappresentano le strutture operative principali dell’università, dove si concentrano le attività di didattica, ricerca e terza missione. Di questi, otto saranno guidati da un nuovo direttore, mentre tre hanno visto la conferma del direttore precedente; due, invece, concluderanno il loro incarico il 31 ottobre 2025; ogni direttore viene eletto dal consiglio di dipartimento, composto da docenti, ricercatori e rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti. Tra i volti nuovi: Paolo di Toma a capo di Comunicazione ed Economia, Massimo Dominici per Scienze Mediche e Chirurgiche, Francesco Leali per Ingegneria ‘Enzo Ferrari’, Caterina Longo alla guida di Medicina Rigenerativa e Davide Mazzi per Studi Linguistici. A dirigere Scienze Fisiche e Matematiche sarà Sergio Polidoro, mentre Mauro Soldati prenderà le redini di Scienze Chimiche e Geologiche e Marco Vinceti quelle di Scienze Biomediche. Confermati nei loro ruoli Annamaria Contini, Massimo Milani e Lorena Rebecchi. Alla cerimonia erano presenti anche Tommaso Fabbri e Carmelo Elio Tavilla, direttori di Economia Marco Biagi e Giurisprudenza, i cui mandati scadranno nel 2025.

"Oggi – sottolinea il rettore di Unimore, Carlo Adolfo Porro – presentiamo una squadra fondamentale per il prossimo triennio. I direttori di dipartimento sono figure essenziali, responsabili delle strutture che costituiscono la base operativa dell’ateneo".

Come ha fatto sapere il rettore l’Università conta 990 docenti e ricercatori, tra cui professori ordinari, associati e ricercatori a tempo indeterminato, supportati da 700 unità di personale tecnico-amministrativo e da circa 1.400 collaboratori di ricerca aggiuntivi. Complessivamente, Unimore accoglie circa 28.000 studenti, distribuiti tra corsi di laurea triennale, magistrale e dottorato, che coprono cinque grandi aree disciplinari.

"Diamo il benvenuto ai nuovi direttori – commenta il direttore Generale Unimore, Luca Chiantore – consapevoli delle sfide che li attendono. Il loro ruolo è sempre più strategico, simile a quello di un manager nella gestione delle risorse e delle attività dipartimentali. Queste figure collaborano strettamente con la direzione generale, in particolare durante le conferenze dei direttori di dipartimento, cruciali per la pianificazione e l’organizzazione universitaria".