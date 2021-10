Modena, 24 ottobre 2021 - Il Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari porta il suo primo studente a conseguire la laurea magistrale in Electronics Engineering riconosciuta con doppio diploma anche dall’Universitade Tecnològica Federal Paranà del Brasile. Il neo ingegnere è Giovanni Braglia che si è laureato con 110/110 nella seduta di laurea avvenuta il 20 ottobre in collegamento con il Sudamerica ed il 21 ottobre 2021 in presenza al Dief. La tesi parla della realizzazione di un algoritmo per un dispositivo che sia in grado, da solo, di monitorare il consumo energetico di un sistema (come ad esempio una stanza o una casa) e di riconoscere quali sono i dispositivi che consumano e non solo quanto consumano, affinché l’utente possa sempre essere informato.

La tesi, iniziata in Brasile con il prof. André Lazzaretti, è stata approfondita e conclusa includendo il monitoraggio dell’algoritmo in laboratorio, con Laura Giarrè e Giovanni Franceschini di Unimore. "Giovanni – dice Laura Giarrè di Unimore – ha mostrato una grande capacità, interesse e una buona dose di indipendenza nel voler migliorare il lavoro e saldare la collaborazione tra i due atenei". Il progetto di doppio diploma è nato nel 2016 grazie al crescente impulso di internazionalizzazione di Unimore che investe da quasi 15 anni le proprie energie e risorse e che riconferma l’internazionalizzazione dell’Ateneo come punto nodale nel suo piano strategico.



Attraverso il percorso del doppio diploma, Giovanni Braglia ha potuto trascorre 9 mesi a Paranà in Brasile e fare un’esperienza che, mai come nel suo caso, è stata svolta in un nuovo contesto pandemico mondiale.



"In Brasile mi son trovato da subito super accolto, – afferma Giovanni Braglia – i brasiliani che ho conosciuto hanno sempre avuto la dote di non farmi sentire isolato e sono persone molto allegre e disponibili. Il primo blocco è stato la lingua, ma una volta superato quello è stato tutto più semplice. La situazione pandemica ha cominciato a dilagare poco dopo il mio arrivo e sarei tornato a casa subito. Sono rimasto grazie alle persone che ho conosciuto ed in particolare al professor André Lazzaretti, con il quale ho cominciato la mia tesi di laurea. L’università, infatti, chiuse a metà marzo ed io partii a fine febbraio 2020. Lazzaretti ha sempre saputo motivarmi per farmi stare in Brasile, dandomi cose da fare e studiare per l’università, creando periodicamente meeting online per aggiornarci, facendosi sentire per sapere come stavo. Anche dal Dief ho ricevuto molto sostegno, pur essendo in un continente e ad un fuso orario diverso. Grazie allo studio e ad una chitarra, portata dal professor André Lazzaretti per non farmi sentire isolato durante la quarantena che durò per mesi, sono riuscito a portare a termine il mio percorso".



"L’attivazione di doppi titoli con università straniere è uno degli obiettivi della strategia di internazionalizzazione di Unimore – Alessandro Capra, delegato ai rapporti internazionali di Unimore – L’impegno per l’attivazione del doppio diploma è stato significativo, ma vedere i nostri studenti e le nostre studentesse che iniziano a beneficiare di questi accordi, facendo esperienze di studio ed umane molto interessanti ed importanti, è una grandissima soddisfazione".