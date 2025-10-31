Unimore, inizia l’era Rita Cucchiara, traguardo storico: “Servire questo ateneo è un onore”

Modena, 1 novembre 2025 – A Unimore è iniziata l’era di Rita Cucchiara. Sarà lei a guidare l’ateneo per i prossimi sei anni. Ieri in una gremitissima aula magna del Centro servizi didattici di Medicina a Modena in tanti – anche i fondatori dell’allora facoltà di Ingegneria – hanno assistito alla cerimonia del passaggio di consegne tra Carlo Adolfo Porro e la prima rettrice donna in 850 anni di storia dell’Università.

La nuova rettrice Rita Cucchiara al centro nella foto (a sinistra la prof Cristina Iani, prorettrice per la sede di Reggio Emilia, e a destra la prorettrice vicaria Giovanna Galli)

Rita Cucchiara, ha già annunciato che il prossimo 11 novembre sarà in Cina con la Ministra dell’Università e altri 19 rettori. E già questo fa intendere entro quale orizzonte si muoverà.

Fuori dalla formalità cosa significa per l’Ateneo l’avvicendamento?

“Siamo una istituzione pubblica tra le più antiche del mondo che ripete questo passaggio che non è una formalità. Sancisce il fatto che la tradizione continua, apprezzando tutte le esperienze passate ma preparandosi alle sfide future. Vorrò portare una grande innovazione nei processi e nelle iniziative, rimanendo però nel solco di tale tradizione”.

Dal giorno dell’elezione all’insediamento sono trascorsi oltre 4 mesi. Quale idea vi siete fatti su cosa vi attende?

“Abbiamo lavorato con molti colleghi, ma in realtà ho ascoltato gran parte dell’Ateneo, i membri degli organi, il personale e, soprattutto, il magnifico rettore. Stiamo già lavorando per preparare il piano strategico che come richiesto dalle direttive ministeriali verrà discusso assieme agli organi, Senato Accademico e e Consiglio di amministrazione ed approvato il prima possibile”.

Avete davanti sei anni probabilmente cruciali per l’esaltare il modello a ’rete di sedi’. Come pensate di intervenire?

“Per me il modello significa una sola cosa: l’Università è una e singola: tutti i docenti, ricercatori lavorano assieme e gli studenti fanno parte di una sola comunità che si interfaccia in modo equanime alle due città e alle istituzioni locali. Non possiamo permetterci duplicazioni e, men che meno, assenze di sinergie o addirittura competizioni. Solo in questo modo potremo trarre i vantaggi delle rete di sede ed essere ben riconoscibili all’esterno nella nostra identità di rete”.

Anche l’ultima classifica Censis sulle università consegna una fotografia differenziata per Unimore: soddisfacente quanto a didattica e occupabilità, carente su altri aspetti quali strutture, internazionalizzazione, borse di studio, servizi. Come interverrete per aggredire queste criticità?

“Lavoreremo in queste direzioni: la ricerca è molto buona con tante eccellenze, ma dobbiamo conoscere e migliorare gli aspetti di riconoscibilità che spesso sono quelli penalizzanti dei ranking, Similmente l’internazionalizzazione: dobbiamo stabilire poche ma strutturali collaborazioni con università straniere di alto livello, lavorare con le città per un piano casa soddisfacente e con i ministeri. Dobbiamo creare un patto forte con il territorio e siamo sulla buona strada. Avremo molto da fare”.

Prima donna rettore e vertice tutto al femminile: scelta di coraggio o sfida a tanti luoghi comuni?

“Nessuno delle due. Scelte dettate dalla ricerca delle migliori competenze”.