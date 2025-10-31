Unimore, si insedia la nuova rettrice. Cucchiara sceglie le prof Galli e Iani. Per la prima volta il vertice è ’rosa’

Oggi cerimonia del passaggio di consegne tra il rettore Carlo Adolfo Porro e la nuova rettrice (prima donna in questo ruolo) Rita Cucchiara. L’appuntamento è alle 11,30 nell’aula magna del centro servizi didattici di Medicina in via del Pozzo. Poi, dal 1° novembre la docente di Sistemi di elaborazione delle informazioni del Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari, una delle massime esperte internazionali di intelligenza artificiale con focus su Pattern Recognition, Visione Artificiale, Machine/Deep Learning, Multimodal Visual-Language Generation, si insedierà ufficialmente a capo di uno degli atenei italiani più antichi. È la prima donna ad insediarsi appunto nel ruolo di rettore di Unimore, anche se lei ha fatto sapere di non disdegnare di essere chiamata rettrice.

Il suo arrivo interrompe una lunga galleria di predecessori uomini. Accanto a lei – stando alle insistenti voci di corridoio che si rincorrono ormai da giorni – nel ruolo di prorettore vicario e di prorettore per la sede di Reggio Emilia proporrà (sembra ormai certo) altre due donne: rispettivamente la professoressa Giovanna Galli, reggiana, del Dipartimento di Comunicazione ed Economia, docente di Economia e gestione delle imprese, e la professoressa Cristina Iani del Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa, docente di Psicologia generale presso corsi di laurea della sede di Reggio Emilia.

E in queste scelte – se verranno confermate – saranno stati sfasati altri due tabù che hanno finora caratterizzato la vita del nostro Ateneo: per la prima volta il ruolo di vicario sarà affidato ad una docente della sede reggiana (in passato il ruolo dal 1998, da quando è partito l’ateneo a rete di sedi, è sempre stato appannaggio di un docente della sede di Modena); per la prima volta, poi, entrambi i prorettori sono incardinati in corsi universitari di Reggio Emilia e questo è espressione della attenzione che si vuole dare alla sede della Città del Tricolore, che ha certamente avuto un peso determinante nel risultato che il 16 giugno ha consentito alla professoressa Cucchiara – a dispetto dei pronostici della vigilia – di prevalere nella consultazione elettorale di ballottaggio sul professor Tommaso Fabbri.

Ora a Unimore si sta per voltare pagina e per iniziare a scrivere un’altra storia che, già nei primi passi, evidenzia una forte discontinuità tra il passato e quello che sarà il presente ed il futuro dei prossimi 6 anni, dove sembra prevalere un’impronta molto più manageriale e protagonista, tanto che risulta già deciso anche il cambio del direttore generale. Nel suo discorso di insediamento, poi, la nuova rettrice – si dice – annuncerà anche la formazione della squadra dei delegati e delegate che completeranno il vertice politico dell’ateneo. Non era mai successo prima d’ora. Di solito trascorrevano settimane per assegnare i vari incarichi. Segno certamente questo della consapevolezza che ha il nuovo vertice che non ci sia tempo da perdere e di avere già maturato idee molto precise sul da farsi.

Per alcuni dei ruoli chiave si conoscono – stando sempre alle voci non confermate dalla rettrice – già i nomi dei papabili per i ruoli di delegati della rettrice come il professor Massimo Milani, destinato al personale, il professor Gianantonio Battistuzzi alla didattica, il professor Paolo Pavan alla internazionalizzazione, unico della vecchia squadra che passerebbe dalla ricerca a questo nuovo più impegnativo ruolo.