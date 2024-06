Unimore, svolta al ’Dief’. Nuovo cambio ai vertici. Leali diventerà direttore

di Alberto Greco

Svolta alla direzione del Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari", la struttura accademica che con i suoi oltre 5mila iscritti (20% della intera popolazione studentesca) è la più numerosa dell’università di Modena e Reggio Emilia. Dal 1° novembre arriverà il professor Francesco Leali, che succederà nell’incarico di direttore al professor Massimo Borghi, che si avvia a concludere il suo secondo mandato e per Statuto non potrà più continuare. Per Leali la votazione, svoltasi il 30 aprile scorso, è stata quasi un plebiscito da parte dei colleghi del Consiglio di Dipartimento, l’organismo che riunisce tutti i docenti ordinari e associati, oltre ai rappresentanti dei ricercatori, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti. Tra i 143 presenti (poco più dell’80% dei 178 elettori aventi diritto) il nuovo direttore ha raccolto 129 preferenze. Le schede bianche sono state 8, mentre le nulle 6. Professore ordinario di Disegno e Metodi dell’Ingegneria Industriale, Leali si occupa di Mechanical Computer Aided Design, Model Base Design (GPS, GD&T), Automation e industrial robotics con applicazioni in diversi settori industriali, tra i quali automotive e biomedicale. Ha fatto parte in qualità di esperto alla Commissione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per l’elaborazione delle linee guida per il Piano nazionale della ricerca 2020/2027 (Pnr) sul tema della Mobilità sostenibile. Numerose le sue pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali, per le quali ha anche ricevuto premi e riconoscimenti. Resterà in carica per un triennio fino al 31 ottobre 2027.

"Il primo obiettivo condiviso con il Dipartimento, cha ha voluto supportare la proposta – ha affermato Leali – con un ampio consenso, è legato alla valorizzazione del concetto di comunità, intesa sia come comunità scientifica proiettata nel futuro a attenta alle ricadute sociali della propria innovazione, sia come comunità di formazione ed educazione, con al centro gli studenti, sia di comunità sociale, rispettosa delle persone, attenta al merito e alla qualità del lavoro e della vita di ciascuno. Il Dipartimento che eredita è formato da oltre 140 docenti e ricercatori e offre 17 corsi di laurea triennali e magistrali. Oltre alle iniziative finanziate dal PNRR, che ammontano a diversi milioni di euro, lo scorso anno il Dief ha fatturato circa 17 milioni di euro in progetti scientifici e contratti di ricerca con molte imprese del territorio e internazionali, da PMI a grandi gruppi internazionali.