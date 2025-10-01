Unimore, una mostra dedicata agli strumenti scientifici storici

Nell’850esimo anniversario della fondazione degli studi universitari a Modena, il Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche di Unimore, in collaborazione con l’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere ed Arti di Modena, ha voluto condividere con la città un importante e inedito patrimonio, quello della strumentazione scientifica storica dell’università. Per farlo ha organizzato la mostra a ingresso libero ’Tesori Modenesi Ritrovati’, che inaugurerà sabato a Palazzo Coccapani d’Aragona (Corso Vittorio Emanuele II, 59).

I ’tesori’ esposti sono strumenti scientifici utilizzati dal 1750 fino al 1920, poi conservati per lungo tempo e ritrovati di recente in polverose casse. Negli ultimi anni gli strumenti sono stati ripristinati, grazie al volontariato dell’Associazione Amici del Corni e studiati da Rossella Brunetti e Sandra Morelli del Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche di Unimore, che sono curatrici della mostra insieme a Licia Beggi Miani, segretaria generale dell’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere ed Arti.

Le aree tematiche trattate sono: Metrologia, Meccanica e Astronomia, Fluidi calore, Elettricità e Magnetismo, Acustica e Ottica, Energia in trasformazione. Anche il visitatore privo di conoscenze scientifiche potrà immergersi, come in una macchina del tempo, in questo passato e ripercorrere, insieme agli strumenti e ai loro costruttori, i progressi delle conoscenze scientifiche e i complessi eventi storici e sociali che hanno cambiato la città e il nostro Paese.

"In occasione degli 850 anni l’Ateneo si apre alla città svelando una collezione di circa 100 strumenti scientifici, che sarà esposta in un inedito allestimento presso la sede attuale dell’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere ed Arti, che a sua volta ha contribuito all’esposizione con preziose testimonianze documentarie. La mostra coniuga sapere, storia e vita di Modena da metà del ‘700 fino all’inizio del ‘900 in un contesto fruibile anche a non esperti", ha commentato la Brunetti.

Agli strumenti si affianca una selezione di documenti dell’archivio storico dell’Accademia nazionale di Scienze Lettere Arti e di libri antichi della biblioteca che, a cura di Licia Beggi Miani, sono esposti a testimonianza del ruolo che l’Accademia ebbe nello sviluppo del pensiero scientifico in atto tra fine Settecento e inizio Ottocento. La collezione universitaria è intimamente legata all’istituzione che la ospita: l’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere ed Arti che, nel passato come nel presente, è luogo di osmosi tra l’ambiente scientifico e la cittadinanza colta. La mostra proseguirà fino al 21 dicembre.